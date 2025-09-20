YouTube заблокировал аккаунт президента Венесуэлы

YouTube закрыл доступ к аккаунту президента Венесуэлы Николаса Мадуро. При попытке открыть страницу лидера всплывает надпись о блокировке «за нарушение использования».

YouTube-канал главы государства каждый день публиковал записи и эфиры правительственных и президентских мероприятий и насчитывал свыше 200 тыс. подписчиков. Официальных комментариев из Каракаса по поводу этого не поступало.

Ранее в МИД Венесуэлы заявили, что американский эсминец незаконно атаковал судно «Кармен Роса» с девятью рыбаками на борту из латиноамериканской страны. Инцидент произошел в исключительной экономической зоне республики.

Также президент Венесуэлы заявлял, что третья мировая война уже началась. В частности, Мадуро обвинил Соединенные Штаты в разработке плана войны для навязывания своей политической, экономической, культурной и военной гегемонии в мире.

До этого Мадуро заявил, что США хотят вторгнуться в Венесуэлу не из-за деятельности наркокартелей, а из-за крупнейших запасов нефти и газа в стране. Он упомянул залежи золота, плодородные земли и запасы пресной воды.