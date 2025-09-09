Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 16:12

Мадуро раскрыл план США на Третью мировую

Мадуро предупредил, что Третья мировая война уже началась

Николас Мадуро Николас Мадуро Фото: kremlin.ru/Владимир Астапкович/ фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Третья мировая война уже началась, заявил в интервью RT президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он обвинил США в разработке плана войны для навязывания своей политической, экономической и военной гегемонии в мире.

Папа римский Франциск говорил еще два года назад, что мы движемся к третьей мировой. Я считаю, что она уже началась. Империя США имеет план войны для навязывания своей политической, экономической, культурной, военной гегемонии в мире, — сказал Мадуро.

Решившие разместить в Карибском бассейне военные корабли США разыгрывают опасную карту в регионе, считает политик. Возможное нападение США на Венесуэлу он назвал сумасшествием.

США пытаются прикрыть своими действиями колонизацию Венесуэлы, — объяснил глава государства.

Кроме того, Мадуро отметил, что США хотят вторгнуться в Венесуэлу не из-за деятельности наркокартелей, а из-за крупнейших запасов нефти и газа в стране. Он также упомянул залежи золота, плодородные земли и запасы пресной воды.

До этого стало известно, что Венесуэла разместит 25 тысяч солдат на границе с Колумбией, а также на Карибском и Атлантическом побережьях страны. Военные усилят опергруппы быстрого реагирования для защиты суверенитета республики. Решение было принято на фоне растущей военной активности США у побережья Венесуэлы.

