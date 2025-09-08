Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 08:29

Венесуэла мобилизует более 20 тысяч солдат из-за военной активности США

Мадуро: Венесуэла разместит 25 тысяч солдат у границ страны из-за США

Фото: Jeampier Arguinzones/dpa/Global Look Press

Венесуэла разместит 25 тысяч солдат на границе с Колумбией, а также на Карибском и Атлантическом побережьях страны, заявил президент Николас Мадуро в своем Telegram-канале. Он отметил, что военные усилят опергруппы быстрого реагирования для защиты суверенитета республики. Мадуро принял это решение на фоне растущей военной активности США у побережья Венесуэлы.

Я отдал приказ о развертывании 25 тысяч мужчин и женщин Национальных боливарианских вооруженных сил для усиления оперативно-тактических групп быстрого реагирования, — написал Мадуро.

Ранее телеканал CBS сообщил, что два венесуэльских истребителя F-16 совершили два пролета в непосредственной близости от корабля ВМС Соединенных Штатов Америки в международных водах. Первый инцидент произошел днем 4 сентября, второй — в ночь на 5 сентября.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что американские ВС нанесли удар по судну с наркотиками венесуэльской банды Tren de Aragua. Он пояснил, что это произошло в международных водах, были ликвидированы 11 террористов.

Венесуэла
Николас Мадуро
военные
США
Колумбия
