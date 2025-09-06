Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 15:47

Военные самолеты Венесуэлы пролетели над кораблем ВМС США

CBS: два истребителя Венесуэлы дважды пролетели над судном ВМС США

Jason Dunham Jason Dunham Фото: U.S. Navy/ZUMAPRESS/Global Look Press

Два венесуэльских истребителя F-16 совершили два пролета в непосредственной близости от корабля ВМС Соединенных Штатов Америки в международных водах, сообщает телеканал CBS со ссылкой на чиновников Пентагона. Первый инцидент произошел в четверг днем, второй — в ночь на пятницу.

Во второй раз за два дня Венесуэла направила военные самолеты в район нахождения американского эсминца Jason Dunham в международных водах вблизи Южной Америки, — говорится в материале.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские ВС нанесли удар по судну с наркотиками венесуэльской банды Tren de Aragua. Он пояснил, что это произошло в международных водах, были ликвидированы 11 террористов.

До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о переброске военных в приграничные с Колумбией регионы для отражения возможной агрессии со стороны США. Речь идет о 15 тысячах бойцов мужского и женского пола. Известно, что в регион для борьбы с наркокартелями направляются три военных корабля США. На их борту находятся более четырех тысяч моряков и морских пехотинцев.

