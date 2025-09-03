ВС США потопили судно с террористами, перевозящими наркотики в Америку Трамп: ВС США нанесли удар по судну с наркотиками банды «Трен де Арагуа»

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что американские ВС нанесли удар по судну с наркотиками венесуэльской банды «Трен де арагуа». По его словам, это произошло в международных водах, были ликвидированы 11 террористов.

Удар был нанесен, когда террористы находились в международных водах, перевозя нелегальные наркотики в США. В результате удара погибли 11 террористов. Ни один военнослужащий США не пострадал, — подчеркнул политик.

Ранее Трамп тайно подписал директиву Пентагону о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. В СМИ уточнялось, что меры направлены на те организации, которые администрация хозяин Белого дома считает террористическими. Документ дал официальные полномочия для проведения военных операций в море и на территории иностранных государств против наркопреступников.

До этого госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро возглавляет венесуэльский наркокартель, ему предъявлены обвинения в распространении наркотиков в Соединенных Штатах. Рубио также назвал власти Венесуэлы незаконным правительством.