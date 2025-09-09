Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 10:22

Мадуро объяснил, почему США хотят вторгнуться в Венесуэлу

Мадуро: США хотят вторгнуться в Венесуэлу из-за нефти и газа

Николас Мадуро Николас Мадуро Фото: kremlin.ru

США хотят вторгнуться в Венесуэлу не из-за деятельности наркокартелей, а из-за крупнейших запасов нефти и газа в стране, считает президент Николас Мадуро в интервью RT. Он также упомянул залежи золота, плодородные земли и запасы пресной воды.

Прежде всего им нужна нефть. Дело не в наркотрафике, нет. Им нужны нефть, газ. Венесуэла обладает самыми большими в мире запасами нефти. <…> У нас четвертые по величине запасы газа, которые рассредоточены по всему Карибскому бассейну, вот почему они послали туда свои корабли, — полагает Мадуро.

Ранее стало известно, что Венесуэла разместит 25 тысяч солдат на границе с Колумбией, а также на Карибском и Атлантическом побережьях страны. Военные усилят опергруппы быстрого реагирования для защиты суверенитета республики. Решение было принято на фоне растущей военной активности США у побережья Венесуэлы.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что американские ВС нанесли удар по судну с наркотиками венесуэльской банды Tren de Aragua. Он пояснил, что это произошло в международных водах, были ликвидированы 11 террористов.

Латинская Америка
Венесуэла
Николас Мадуро
США
запасы
нефть
газ
