Половина сдававших ЕГЭ по русскому не справилась с легким заданием 47% сдающих ЕГЭ по русскому языку не поняли, как пишется слово «(не)даром»

Более половины участников ЕГЭ по русскому языку в 2025 году не справились с заданием базового уровня, передает ТАСС со ссылкой на данные Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). У участников были трудности с 13-м заданием с правописанием «ни» и «не», с ним справились только 46%.

Возникшие в 2025 г. трудности с написанием слова «(не)даром»: экзаменуемые не смогли правильно определить значение слова на основе предъявленного контекста, — объяснили в институте.

Такие же сложности были с заданиями на правописание гласных «и» и «ы» после приставок и употребление «ъ» и «ь» — их сделали верно только 47% участников. Наименьший процент выполнения (31%) оказался в третьем задании, где требовалось продемонстрировать знание функциональной стилистики и культуры речи. В прошлом году аналогичное задание успешно сделали 47%. Высокие результаты в 89% и 79% экзаменуемые показали в заданиях на лексическую сочетаемость и лексический анализ слова.

Ранее в Минпросвещения сообщили, что средний балл аттестатов поступающих в колледжи и техникумы в стране растет. На совещании министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что теперь средний показатель у абитуриентов теперь составляет 4 балла, а по некоторым специальностям — 4,9.