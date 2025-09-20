«Интервидение-2025»
В Киеве чиновница купила для убежищ овощерезки и барабаны и скрылась в Турции

Фото: Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинская чиновница закупила элитные овощерезки для бомбоубежищ в Киеве и сбежала в Турцию, сообщает «Украинская правда». Сомнительный тендер на покупку оборудования для убежищ в 2023 году объявила глава отдела Управления образования Днепровской районной администрации Ольга Дроздова. В его результате приобрели 12 французских овощерезок по 131 тыс. гривен за штуку (260 тыс. рублей) и генератор по завышенной цене.

На странное расходование денежных средств обратили внимание в прокуратуре и на Дроздову завели уголовное дело. Подозреваемая в суд не явилась, а 16 сентября объявила, что уезжает в Турцию на лечение. На всех дальнейших заседаниях она присутствовала только по видеосвязи. Голосеевский районный суд Киева дал разрешение на задержание подозреваемой.

В том же году выяснилось, что Днепровская районная администрация Киева купила 306 барабанов из натуральной кожи за 2 млн рублей. В целях закупки было указано, что они нужны для «психологической разгрузки детей», пока те находятся в бомбоубежищах во время воздушной тревоги.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко назвал бывшего главу Министерства обороны страны Рустема Умерова худшим министром в истории Украины. Заявление он сделал после того, как СМИ выяснили, что у скандально известного экс-министра есть восемь объектов элитной недвижимости в США.

