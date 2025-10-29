Обрушившийся на Ямайку мощный ураган приближается к Кубе На Кубу надвигается мощнейший ураган «Мелисса»

На Кубу надвигается мощнейший ураган «Мелисса», сообщил в соцсети X Национальный центр США по наблюдению за ураганами. Непогода до этого ударила по острову Ямайка, позднее сила урагана ослабла до третьей категории, но затем снова повысилась.

Ураган «Мелисса» усиливается по мере приближения к восточной части Кубы, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что «Мелисса» может затронуть жизни около 1,5 млн человек. Ураган уже нагрянул в Карибский регион. Ожидается, что он несет катастрофическое количество осадков — до одного метра.

Кроме того, сообщалось, что более 100 граждан России оказались в эпицентре урагана «Мелисса» на Ямайке. Среди них — 22 сотрудника российского дипломатического представительства, а также предприниматели, банковские специалисты, работники туристических компаний и научные сотрудники.

При этом пресс-секретарь диппредставительства Константин Пашуто заявил, что посольство России на Ямайке не получало обращений от граждан РФ в связи с ураганом «Мелисса». Он отметил, что ситуация в столичном регионе пока остается некритической, однако в ряде районов острова уже опасна.