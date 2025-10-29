Эксперты раскрыли, на чем сегодня экономят российские автовладельцы НАФИ: 63% автовладельцев экономят на ремонте через «гаражные» сервисы

Большинство российских автовладельцев (63%) предпочитают ремонтировать автомобили у знакомых мастеров или в «гаражных» сервисах для экономии средств. Такие данные получены в совместном исследовании аналитического центра НАФИ и компании «Ингосстрах», с которыми ознакомился NEWS.ru. 53% проводят ремонт самостоятельно, а еще 51% устанавливают неоригинальные запчасти.

Свыше половины россиян, которые пользуются личным или автомобилем своей семьи, имеют опыт экономии на запчастях и ремонте, когда это требовалось: 63% обслуживались у знакомого мастера или в «гаражном» сервисе, 60% делали замену расходников по пробегу, а не по регламенту производителя, 58% проводили ремонт самостоятельно, 56% делали превентивный ремонт или замену деталей (не ждали, пока сломаются), 53% откладывали или переносили несрочный ремонт, 51% устанавливали неоригинальные запчасти, — сказано в исследовании.

Только 10% автовладельцев не экономят на обслуживании своих автомобилей. Как правило, это люди с доходом выше среднего, занимающие руководящие должности.

По данным аналитиков, большинство автовладельцев (73%) тратят на непредвиденный ремонт не более 50 тыс. рублей в год.

Исследование также показало, что почти половина автовладельцев (46%) активно используют различные способы экономии на обслуживании автомобилей: 13% проводят самостоятельное обслуживание (чаще мужчины и люди старше 61 года); 5% моют автомобиль самостоятельно (чаще женщины); 5% практикуют аккуратное вождение для снижения расходов.

Ранее сообщалось, что Банк России планирует изменить систему тарифов по ОСАГО, расширив коридор цен и увеличив коэффициенты для регионов с высоким уровнем страхового мошенничества. Нововведения одобрены советом директоров ЦБ и вступят в силу после регистрации в Минюсте.