Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 октября: инфографика

Вооруженные силы России пресекли попытки армии Украины совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. По данным пресс-службы оборонного ведомства, системы ПВО уничтожили 100 украинских беспилотников, большинство из них — в небе над Брянской областью. Над какими еще регионами были сбиты дроны Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 100 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 46 — над территорией Брянской области, 12 — над территорией Калужской области, восемь — над территорией Белгородской области, семь — над территорией Краснодарского края, шесть — над территорией Московского региона, в том числе четыре, летевших на Москву, шесть — над территорией Орловской области, четыре — над территорией Ульяновской области, по три — над территориями Республики Крым и Республики Марий Эл, два — над территорией Ставропольского края и по одному — над территориями Курской, Смоленской и Тульской областей», — рассказали в военном ведомстве.