29 октября 2025 в 08:05

В Совфеде призвали изменить соотношение долга и процентов в ипотеке

Сенатор Гибатдинов: соотношение долга и процентов в ипотеке должно быть 50 на 50

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Основной долг по ипотеке и проценты по ней должны погашаться соразмерно в пропорции 50 на 50, заявил NEWS.ru член Совета Федерации Айрат Гибатдинов. По его словам, корректировка структуры платежей позволит заемщикам быстрее сокращать тело кредита и станет важным шагом в поддержке граждан.

На мой взгляд, в ипотечной системе должна действовать более справедливая модель расчета платежей. Сейчас в первые годы ипотеки почти все платежи уходят банку в виде процентов. При этом основной долг почти не уменьшается. Таким образом, люди годами платят, но фактически остаются должны ту же сумму. Нужно закрепить систему, при которой тело кредита и проценты гасятся равномерно — в идеале 50 на 50. Это не разрушит банковскую систему и поможет людям приобрести собственное жилье, которое является базовой потребностью человека, — пояснил Гибатдинов.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что правильное оформление кредитного договора при рефинансировании ипотеки позволяет сохранить право на имущественный налоговый вычет. По его словам, важно, чтобы в новом договоре было прямое указание на первоначальное ипотечное соглашение.

