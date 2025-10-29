Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 13:33

Набиуллина раскрыла последствия сокращения отделений «Почты России»

ЦБ: 2 млн россиян потеряют доступ к финуслугам из-за закрытия отделений почты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

До 2 млн граждан могут лишиться доступа к финансовым услугам при сохранении тенденции к сокращению отделений «Почты России», заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в Совете Федерации. Глава регулятора отметила, что количество почтовых отделений, предоставляющих банковские услуги, уменьшилось как в прошлом, так и в текущем году.

Сеть почтовых отделений, которая может оказывать банковские услуги. Нас, конечно, беспокоит, что сокращается количество таких отделений. <...> По нашей оценке, если тенденция продолжится, то до 2 млн человек потеряют доступ к услугам, которые уже есть сейчас на базе почтовых отделений, — говорится в заявлении.

Ранее Набиуллина заявила о необходимости принятия решительных мер для преодоления высоких темпов инфляции в стране. Выступая на правительственном часе в Совете Федерации, она подчеркнула важность таких действий, несмотря на имеющиеся ограничения и новые экономические проблемы.

Также она на выступлении в Государственной думе отметила, что российская экономика развивается по сценарию управляемого выхода из состояния перегрева. Она отметила замедление роста спроса при одновременном расширении производственного потенциала, который постепенно догоняет рыночные потребности.

Центробанк РФ
Эльвира Набиуллина
Почта России
сокращения
