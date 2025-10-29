Набиуллина раскрыла последствия сокращения отделений «Почты России»

До 2 млн граждан могут лишиться доступа к финансовым услугам при сохранении тенденции к сокращению отделений «Почты России», заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в Совете Федерации. Глава регулятора отметила, что количество почтовых отделений, предоставляющих банковские услуги, уменьшилось как в прошлом, так и в текущем году.

Сеть почтовых отделений, которая может оказывать банковские услуги. Нас, конечно, беспокоит, что сокращается количество таких отделений. <...> По нашей оценке, если тенденция продолжится, то до 2 млн человек потеряют доступ к услугам, которые уже есть сейчас на базе почтовых отделений, — говорится в заявлении.

Ранее Набиуллина заявила о необходимости принятия решительных мер для преодоления высоких темпов инфляции в стране. Выступая на правительственном часе в Совете Федерации, она подчеркнула важность таких действий, несмотря на имеющиеся ограничения и новые экономические проблемы.

Также она на выступлении в Государственной думе отметила, что российская экономика развивается по сценарию управляемого выхода из состояния перегрева. Она отметила замедление роста спроса при одновременном расширении производственного потенциала, который постепенно догоняет рыночные потребности.