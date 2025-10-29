Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 13:21

Если не хватает нежности: рецепт запеканки в духовке с сыром и картошкой

Если не хватает нежности: рецепт запеканки в духовке с сыром и картошкой Если не хватает нежности: рецепт запеканки в духовке с сыром и картошкой Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Горячая картофельная запеканка с сыром тает у вас во рту… Как воплотить мечту в жизнь? Готовим блюдо по рецепту NEWS.ru!

Превратите картофельные клубни (500 г) в кружочки толщиной 3–4 мм, 1 луковицу порубите кубиками, сыр (200 г) превратите в крошку с помощью терки. Форму для будущей картофельной запеканки с сыром промажьте сливочным маслом (2 ст. л.). Выложите компоненты послойно: слой картофеля, слой луковой нарезки, сырная крошка.

Не забудьте посолить блюдо и добавить мускатный орех (по желанию). Потом залейте все смесью взбитых яиц (3 шт.) и молока (200 мл). Поверхность покройте оставшимся сыром. Готовьте картофельную запеканку в духовке с сыром при 180 °C. Через 40–45 минут она должна быть готова.

До этого NEWS.ru публиковал рецепт пышных оладий из кабачков.

общество
рецепты
запеканка
кулинария
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин обсудил с кабмином рыбное хозяйство России
Актуальные темы российской моды обсудят на Bee-fashion Forum в Москве
Набиуллина высказалась о курсе рубля
Российских учителей освободили от бумажной волокиты
Массовая мобилизация? В РФ меняется порядок призыва на службу: что известно
США и Южная Корея достигли договоренностей
Юрист ответила, может ли Поклонская обвинить Мардана в раскрытии данных
«Буду трепать нервы»: Лепс вышел на связь после слухов о госпитализации
Военэксперт ответил, почему для РФ важно освобождение Одессы и Николаева
ВС России сорвали попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ
Адвокат минуту уговаривала виновника смертельного ДТП извиниться
100 БПЛА, батальон зэков, теракт на Ставрополье: ВСУ атакуют РФ 29 октября
Путин раскрыл, сколько рыбы не хватает россиянам
В российском регионе введут штрафы за раскрытие мест размещения систем ПВО
Коммунальщик сделал страшную находку в сумке у железнодорожных путей
Эксперт объяснил, почему могут возобновить прямые рейсы в Японию
Что приготовить из тыквы кроме каши? Топ-10 ярких салатов с рецептами
Дома у экс-мэра Сочи нашли гигантскую сумму денег
Вэнс раскрыл, как за полгода он изменил отношение к украинскому конфликту
Раскрыто, как защититься от ошибок при внесудебном взыскании налогов
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.