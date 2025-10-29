Если не хватает нежности: рецепт запеканки в духовке с сыром и картошкой

Если не хватает нежности: рецепт запеканки в духовке с сыром и картошкой

Если не хватает нежности: рецепт запеканки в духовке с сыром и картошкой

Горячая картофельная запеканка с сыром тает у вас во рту… Как воплотить мечту в жизнь? Готовим блюдо по рецепту NEWS.ru!

Превратите картофельные клубни (500 г) в кружочки толщиной 3–4 мм, 1 луковицу порубите кубиками, сыр (200 г) превратите в крошку с помощью терки. Форму для будущей картофельной запеканки с сыром промажьте сливочным маслом (2 ст. л.). Выложите компоненты послойно: слой картофеля, слой луковой нарезки, сырная крошка.

Не забудьте посолить блюдо и добавить мускатный орех (по желанию). Потом залейте все смесью взбитых яиц (3 шт.) и молока (200 мл). Поверхность покройте оставшимся сыром. Готовьте картофельную запеканку в духовке с сыром при 180 °C. Через 40–45 минут она должна быть готова.

До этого NEWS.ru публиковал рецепт пышных оладий из кабачков.