Сытный завтрак для всей семьи: пышные оладьи из кабачков

Это отличный вариант завтрака, перекуса и угощения к чаю. Готовим сытные, пышные оладьи из кабачков. Что для этого нужно: яйца куриные — 2 шт., луковица — 80 г, мука пшеничная — 100 г, чеснок — 10 г, зелень укропа — 20 г, приправы, кабачки — 500 г, масло растительное для жарки.

Кабачок трем крупно, отжимаем влагу с помощью марли, после чего добавляем яйца, измельченный лук и чеснок, зелень. Потом в тесто для оладий из кабачков отправляем муку.

Жарим оладьи на сковороде по 5–7 минут с каждой стороны. Подавайте со сметаной или томатным соусом. Но мы не настаиваем! Добавляйте к блюду любой соус, который вам по душе. Приятного аппетита и хорошего дня!

