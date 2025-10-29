В Калининграде задержали работницу наркошопа

В Калининграде задержали девушку, которая делала так называемые закладки с наркотическими веществами, сообщает «МК в Калининграде» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД. Она успела сделать пять тайников.

Сообщается, что при задержании у нее изъяли 6,76 граммов запрещенных веществ. Сотрудники ведомства установили, что девушка работала на наркошоп. Против местной жительницы возбудили пять уголовных дел.

Ранее двое подростков предстали перед судом за попытку сбыта наркотиков в Саратове. Злоумышленникам назначено наказание в виде трех и пяти лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Ранее уроженца Пермского края Павла Одегова, застрелившего полицейского из самодельного пистолета, приговорили к 25 годам лишения свободы. Инцидент произошел, когда фигурант делал наркотические закладки в Краснодаре.