Гениальный завтрак: творожная запеканка без муки!

Первым делом займемся карамелью. На дно огнеупорной формы выложите тонкие дольки одной спелой груши, посыпьте их двумя столовыми ложками сахара и каплей растительного масла. Поставьте форму на средний огонь на пару минут, пока сахар не растает и не образует золотистую карамель вокруг груши. Снимите с огня. 500 г протертого творога соедините с 3 яйцами, ванилью и щепоткой соли. Взбейте массу блендером до состояния воздушного суфле — это критично для консистенции. Аккуратно выложите творожную массу на грушу, чтобы не нарушить карамельный слой. Выпекайте на нижней полке духовки при 160 градусах ровно 40 минут, затем оставьте ее внутри выключенной духовки до полного остывания. При подаче переверните — груша окажется сверху как глазурь.

