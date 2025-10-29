Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 17:47

Гениальный завтрак: творожная запеканка без муки!

Гениальный завтрак: творожная запеканка без муки! Гениальный завтрак: творожная запеканка без муки! Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Первым делом займемся карамелью. На дно огнеупорной формы выложите тонкие дольки одной спелой груши, посыпьте их двумя столовыми ложками сахара и каплей растительного масла. Поставьте форму на средний огонь на пару минут, пока сахар не растает и не образует золотистую карамель вокруг груши. Снимите с огня. 500 г протертого творога соедините с 3 яйцами, ванилью и щепоткой соли. Взбейте массу блендером до состояния воздушного суфле — это критично для консистенции. Аккуратно выложите творожную массу на грушу, чтобы не нарушить карамельный слой. Выпекайте на нижней полке духовки при 160 градусах ровно 40 минут, затем оставьте ее внутри выключенной духовки до полного остывания. При подаче переверните — груша окажется сверху как глазурь.

Ранее мы писали о секрете рассыпчатого риса от опытного повара

Читайте также
Зачем добавлять бруснику в мясной пирог? Ответ в этом рецепте!
Семья и жизнь
Зачем добавлять бруснику в мясной пирог? Ответ в этом рецепте!
Беру лаваш, яйца и немного сыра — готовлю омлетный пирог по-турецки. Вкуснятина в лаваше за 10 минут
Общество
Беру лаваш, яйца и немного сыра — готовлю омлетный пирог по-турецки. Вкуснятина в лаваше за 10 минут
Печеный блин с сыром и ветчиной — вкуснее пиццы: смешал ложкой, вылил на противень, и готово
Общество
Печеный блин с сыром и ветчиной — вкуснее пиццы: смешал ложкой, вылил на противень, и готово
Двухслойная творожная запеканка с манкой — идеальный завтрак для всей семьи
Общество
Двухслойная творожная запеканка с манкой — идеальный завтрак для всей семьи
Если не хватает нежности: рецепт запеканки в духовке с сыром и картошкой
Семья и жизнь
Если не хватает нежности: рецепт запеканки в духовке с сыром и картошкой
простые рецепты
быстрые рецепты
рецепты
завтраки
запеканка
творог
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Успейте приготовить! Идеальная запеканка из сезонных кабачков
Индия активно возвращает золотые резервы из-за границы на родину
Производитель люксовых авто пожаловался на колоссальные убытки
«Эмоции берут верх»: Винисиус извинился за реакцию на замену
Антироссийские санкции сместили торговый баланс с ЕС в пользу РФ
В РПЦ высказались об антиалкогольных запретах
В Киеве поднялась паника из-за Покровска: что сказал Путин 29 октября
Требовал, чтобы называла себя чмом: отчим-садист годами насиловал падчерицу
На мировую экономику обрушилась волна массовых увольнений
Российского депутата сняли с должности после скандала
В России рассказали, кому угрожают связанные с Украиной чиновники Молдавии
Пугачева, Собчак, Бородина: кто из звезд недавно купил жилье за границей
Стало известно, как отразится на ВСУ потеря Константиновки
Умный ужин: готовим полезные фаршированные баклажаны с мясом
Составлен прогноз насчет даты войны Германии с Россией
Раскрыто, какие растения нужно перенести из огорода в дом на зиму
Генерал запаса высказался о заключенных на СВО
В Госдуме рассказали об истоках русофобии чешского президента
«Сын Усольцевых не понесет ответственности»: семья инсценировала пропажу?
Жен бойцов СВО с детьми предложили наказывать из-за одной хитрости
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.