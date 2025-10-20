Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 15:05

Секрет рассыпчатого риса от опытного повара: узбекский плов в казане

Секрет рассыпчатого риса от опытного повара: узбекский плов в казане Секрет рассыпчатого риса от опытного повара: узбекский плов в казане Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Для этого вам понадобится: 1 кг баранины (лопатка или грудинка), 1 кг длиннозерного риса (например, девзира), 1 кг моркови, 4 крупные головки репчатого лука, 300 мл растительного масла, 2 головки чеснока, 100 г кураги, 1 ст. л. зиры, 1 ст. л. барбариса, соль и перец по вкусу.

В раскаленном казане позолотить лучок в нарезанном виде, пока не отдаст всю свою сладость. Следом сочную баранину до румяной корочкой — основу будущего аромата. Тонкая соломка моркови, обжариваясь, впитывает эти соки. Самый важный шаг — рождение зирвака. Воду вливайте с шипением (около 1 литра), погрузив в будущий бульон головку чеснока, щепотку зиры, барбарис и смесь перцев. Под крышкой, на медленном огне, томить все ровно 40 минут.

Следующий акт — ритуал с рисом. Промытые зерна укладываются на зирвак. Кипяток вливается с расчетом — на два пальца выше. Сильный огонь выпаривает влагу, и тогда начинается таинство «упаривания». Рис собирается в гору, в середину которой вновь прячется чеснок. Под крышкой, на минимальном огне, плов не готовится, а доходит до совершенства полчаса. Финальный штрих — курага, которая перед подачей аккуратно вмешивается в это великолепие, соединяя слои в единое целое.

Ранее мы писали про сыры с благородной плесенью: от истории до дегустации.

Оксана Головина
О. Головина
