29 октября 2025 в 13:32

В Совфеде указали, кому отвечать за французских солдат на Украине

Волошин: отвечать за судьбу французских солдат на Украине придется Парижу

Александр Волошин Александр Волошин Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Ответственность за гибель и ранения французских солдат на Украине ляжет на Париж, заявил сенатор РФ от ДНР Александр Волошин. Он добавил, что иностранный контингент и вооружение не остановят продвижение ВС РФ, но станут приоритетной целью, передает ТАСС.

Ответственность за последствия подобных решений ляжет исключительно на французские власти. Французским военным стоит внимательно изучить судьбу иностранцев, которые уже попробовали воевать за нынешний киевский режим. ВСУ не жалеет своих, тем более не пожалеет чужих, — сказал Волошин.

Сенатор отметил, что заявления Службы внешней разведки подтверждают его давно высказанную точку зрения о том, что Париж всерьез рассматривает авантюру, которая не имеет военного смысла и подчинена политическим амбициям французского президента, стремящегося решить проблему с высоким антирейтингом и возможной бесславной пенсией.

Ранее СВР сообщало, преимущественно в формирование из двух тысяч человек войдут представители Французского иностранного легиона из стран Латинской Америки. Сейчас военные уже размещены в граничащих с Украиной районах Польши, где проходят слаживание.

