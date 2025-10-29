Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 13:09

Российские бойцы начали зачистку шахты под Донецком от ВСУ

ВС России начали зачистку на угольной шахте в Дмитрове ДНР

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российские военнослужащие приступили к зачистке угольной шахты в городе Дмитров Донецкой Народной Республики от разрозненных групп ВСУ, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, боевую задачу успешно выполняют подразделения группировки войск «Центр».

Штурмовые отряды расширили зону контроля в восточной части населенного пункта Димитров, проводят зачистку от разрозненных групп противника территории шахты 5/6, — подчеркнули в министерстве.

Кроме того, бойцы «Центра» нанесли поражение украинской армии в районе населенных пунктов Белицкое, Доброполье, Новониколаевка, Розы Люксембург, Торецкое в ДНР, а также около Новопавловки и Ивановки в Днепропетровской области. Потери противника составили до 480 человек.

Ранее российские военные убедили 12 украинских солдат сложить оружие и сдаться в плен в районе Купянска в обмен на гарантии жизни. По данным Минобороны, в настоящее время осуществляется разработка плана по их безопасной эвакуации с позиций.

До этого стало известно, что за минувшие сутки расчеты комплексов противовоздушной обороны ВС РФ уничтожили в зоне спецоперации более 200 украинских беспилотников самолетного типа. Помимо всего прочего, были перехвачены две управляемые авиабомбы.

ВСУ
ДНР
Дмитров
ВС РФ
