27 октября 2025 в 17:56

В Госдуме напомнили о налоговом вычете при рефинансировании ипотеки

Депутат Чаплин: при рефинансировании ипотеки можно сохранить налоговый вычет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правильное оформление кредитного договора при рефинансировании ипотеки позволяет сохранить право на имущественный налоговый вычет, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Важно, чтобы в новом договоре было прямое указание на первоначальный ипотечный договор, пояснил он.

Чтобы не потерять право на имущественный вычет по уплаченным процентам при рефинансировании ипотеки, в новом кредитном договоре должна быть четкая связь с первоначальным договором ипотеки. То есть в документе должно присутствовать прямое указание на изначальный договор. В этом случае право на вычет в размере 3 млн рублей полностью сохраняется, — сказал Чаплин.

Депутат также отметил, что это правило действует даже при многократном рефинансировании. Если гражданин проводит повторное рефинансирование, то вычет все равно положен. Для этого, по словам Чаплина, в каждом новом договоре должно быть указание на предыдущий договор рефинансирования, который, в свою очередь, ссылается на первоначальный кредит.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал понизить ставку по ипотеке до 2% для семей с тремя и более детьми. Также он предложил установить ставку в размере 4% для родителей двоих детей. По его словам, фракция также предлагала обнулить ставку для многодетных молодых семей, где возраст родителей составляет менее 25 лет.

