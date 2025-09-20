Еще один российский аэропорт ввел временные ограничения Росавиация: в аэропорту Тамбова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Тамбова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Он уточнил, что эти ограничения носят временный характер.

Аэропорт Тамбова («Донское»). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в публикации.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал принять меры для поддержания воздушного транспорта и сделать авиаперелеты по стране более доступными для граждан. По его словам, также необходимо строить новые аэропорты и ремонтировать наиболее изношенные взлетно-посадочные полосы.

До этого аэропорты Волгограда и Калуги (Грабцево) также временно прекращали работу. Воздушные гавани не принимали и не выпускали самолеты более трех часов. После Росавиация объявила об отмене ограничений.

Аналогичные меры вводили в международном аэропорту Саратова имени Гагарина. По словам представителя Росавиации, ограничения в саратовском аэропорту ввели утром 12 августа, но через некоторое время его работу восстановили в полном объеме.