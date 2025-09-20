«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 01:36

Келлог дал Украине совет по поводу потери своих территорий

Келлог: Украине стоит принять реальность по поводу своих территорий

Кит Келлог Кит Келлог Фото: IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Специальный представитель американской администрации Кит Келлог высказал мнение о необходимости для Украины признать сложившуюся ситуацию с территориальным статусом отдельных регионов, передает издание Telegraph. Уточняется, что дипломат провел исторические параллели с позицией США относительно стран Балтии в советский период.

Нужно принять реальность. Де-факто не значит де-юре. Давайте снова вернемся к истории. Мы никогда не признавали советского контроля над странами Балтии, хоть они и были де-факто частью СССР. <…> То же самое применяется и здесь, — заявил Келлог.

Келлог также выразил скептицизм относительно перспектив улучшения двусторонних отношений с Россией в текущих политических условиях.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что спецпосланник США делает заявления о «проигрыше» России в конфликте на Украине, поскольку хочет порадовать Зеленского. Парламентарий отметил, что реальная ситуация на линии соприкосновения кардинально отличается от той, которую описывают на Западе.

Кит Келлог
Украина
Россия
США
