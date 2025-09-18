В Росавиации рассказали, когда могут возобновить авиасообщение с Израилем Росавиация: авиасообщение с Израилем может быть восстановлено за пару недель

Россия и Израиль могут восстановить авиасообщение в течение пары недель, заявил NEWS.ru член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация) и генеральный директор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктор Горбачев. По его словам, такое решение будет экономически выгодно для обеих сторон и позволит увеличить пассажиропоток.

Конечно, мы можем восстановить авиасообщение с Израилем, для нас это выгодно. Чем больше летают, тем больше доходов получают наши предприятия. Это и взлеты, и посадка, и обслуживание пассажиров. Это всегда ведет к увеличению пассажиропотока и является плюсом для туризма. Кроме того, в Израиле проживает много наших родственников. Так что, полагаю, спрос будет. Технически возобновление авиасообщения возможно в течение пары недель. Если все документы подготовлены, в каждой стране присутствуют представители авиакомпаний, то процесс подготовки завершится довольно быстро, — пояснил Горбачев.

Ранее посол РФ в Непале Алексей Новиков заявил, что открытие прямого авиасообщения между Россией и Непалом является приоритетом в двусторонних отношениях. По его словам, это позволит увеличить туристический поток и упростит реализацию совместных проектов.