17 сентября 2025 в 12:45

Россия планирует запустить прямые авиарейсы в страну под Гималаями

Россия и Непал обсуждают прямое авиасообщение

Фото: Tenzin Nyida/XinHua/Global Look Press

Открытие прямого авиасообщения между Россией и Непалом является приоритетом в двусторонних отношениях, заявил посол РФ в стране Алексей Новиков в комментарии «Коммерсанту». По его словам, это позволит увеличить туристический поток и упростит реализацию совместных проектов.

Это позволило бы наладить более динамичный деловой и культурный диалог, а также стимулировало бы инвестиции и двусторонние контакты на региональном уровне, — отметил Новиков.

Дипломат добавил, что в последние месяцы обсуждалась возможность запуска рейсов в аэропорт Бхайрахавы в провинции Лумбини. Однако из-за недавних беспорядков и ущерба инфраструктуре вопрос будет отложен до восстановления терминалов. Посол подчеркнул, что российская сторона рассчитывает на возобновление переговоров по данному направлению.

Ранее стало известно, что во время беспорядков в Непале погиб 51 человек. Кроме того, свыше 1300 жителей пострадали. Протесты начались из-за блокировки многих популярных социальных сетей и разочарования общественности в связи с коррупцией.

Непал
авиарейсы
Россия
самолеты
