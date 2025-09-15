Власти призвали улучшить доступность перелетов по России Мишустин: в РФ нужно поддержать воздушный транспорт и повысить его доступность

В России нужно принять меры для поддержания воздушного транспорта и сделать авиаперелеты по стране более доступными для граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами. Он отметил, что также необходимо строить новые аэропорты и ремонтировать наиболее изношенные взлетно-посадочные полосы.

Нужно, конечно, продолжать принимать все необходимые решения для поддержки воздушного транспорта, повышения его доступности для людей, — сказал Мишустин.

Ранее авиакомпания S7 отказалась рассматривать возможность передачи простаивающих самолетов Airbus A320neo и A321neo зарубежным перевозчикам, несмотря на интерес со стороны Египта и Филиппин. В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта отметили, что инициатива также не получила поддержки в Минтрансе России.

До этого гендиректор Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что отечественный МС-21 превосходит западные аналоги Boeing и Airbus по комфорту и технологичности. Он отметил, что уровень технической новизны лайнера достигает 70%, а использование композитных материалов в крыле опережает конкурентов.