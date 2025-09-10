Празднование Дня города в Москве
10 сентября 2025 в 15:01

В России отказались отдавать самолеты Airbus иностранным перевозчикам

S7 отказалась передавать простаивающие Airbus иностранным авиакомпаниям

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Авиакомпания S7 отказалась рассматривать возможность передачи простаивающих самолетов Airbus A320neo и A321neo зарубежным перевозчикам, несмотря на интерес со стороны Египта и Филиппин, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу компании. Переговоры по этому поводу не ведутся и не планируются.

[В компании] не ведут переговоров и не имеют намерения вести переговоры о передаче самолетов Airbus A320neo и A321neo каким-либо иностранным компаниям, — заявили в пресс-службе перевозчика.

В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта отметили, что инициатива также не получила поддержки в Минтрансе России. Интерес к российским самолетам проявили SEAIR Int (Филиппины) и AlMasria (Египет). Они хотели приобрести или арендовать до пяти лайнеров через посредника для использования на международных маршрутах.

Ранее гендиректор Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что отечественный МС-21 превосходит западные аналоги Boeing и Airbus по комфорту и технологичности. Он отметил, что уровень технической новизны лайнера достигает 70%, а использование композитных материалов в крыле опережает конкурентов.

