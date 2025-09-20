«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 01:59

SHOT сообщил, что над Саратовом прогремели взрывы и сработала ПВО

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Telegram-канал SHOT написал, что серия взрывов прогремела над Саратовом и Энгельсом, предварительно, ПВО отработала по украинским БПЛА. Минобороны РФ и местные власти не комментировали информацию.

Очевидцы рассказали SHOT, что было слышно не менее пяти взрывов около 01:15 и 01:30 мск, доносился гул мотора в небе, была слышна сирена воздушной опасности, виднелись вспышки. Как добавил SHOT, дроны могли передвигаться на малой высоте. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее силы ПВО отразили атаку ВСУ на территорию Крыма, о чем сообщили в Минобороны РФ. Там уточнили, что за ночь над территорией региона уничтожили четыре украинских беспилотника.

До этого обломки беспилотника упали на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. В результате инцидента никто не пострадал. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Тем временем губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал об отражении атаки беспилотников ВСУ на промышленное предприятие в Сызрани — дежурные средства ПВО своевременно среагировали на угрозу.

Саратов
Энгельс
атаки
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры эвакуации россиян из отеля в Анталье
В двух российских аэропортах сняли ограничения на полеты
ВС России за прошедшие сутки отразили три контратаки ВСУ
Трамп высказался о нежелании украинцев продолжать конфликт
Командование ВСУ бросило на несколько дней группу военных без связи и еды
В Росавиации рассказали, запретят ли перевозку пауэрбанков в самолетах
Названа одна из малоочевидных схем мошенничества
Российский фигурист чисто откатал программу в отборе к ОИ-2026
В части Амурской области ввели режим ЧС после инцидента на путях
ВСУ перебросили HIMARS к границе ДНР
На Камчатке произошел еще один ощущаемый подземный толчок
«Казнь» Макрона, война с Тимати, долги и ФНС: как живет Хабиб Нурмагомедов
В США дали Зеленскому совет, как избежать потерь в рядах ВСУ
Снег, морозы до минус 15: погода в России 22–28 сентября, где будет плюс 32
США планируют переводить Украине средства из замороженных активов РФ
Утро в Волгоградской области началось с массированной атаки ВСУ
Врач рассказал, когда мужчине следует заводить первого ребенка
Готовим осенние сырники по необычному рецепту: с яблоками и тыквой!
Водителя затонувшего в Забайкалье вездехода арестовали
Российские десантники лишили украинскую бригаду еды и воды
Дальше
Самое популярное
«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Киркоров забрал детей из элитной школы в Дубае из-за Пугачевой
Шоу-бизнес

Киркоров забрал детей из элитной школы в Дубае из-за Пугачевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.