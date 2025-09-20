SHOT сообщил, что над Саратовом прогремели взрывы и сработала ПВО

SHOT сообщил, что над Саратовом прогремели взрывы и сработала ПВО

Telegram-канал SHOT написал, что серия взрывов прогремела над Саратовом и Энгельсом, предварительно, ПВО отработала по украинским БПЛА. Минобороны РФ и местные власти не комментировали информацию.

Очевидцы рассказали SHOT, что было слышно не менее пяти взрывов около 01:15 и 01:30 мск, доносился гул мотора в небе, была слышна сирена воздушной опасности, виднелись вспышки. Как добавил SHOT, дроны могли передвигаться на малой высоте. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее силы ПВО отразили атаку ВСУ на территорию Крыма, о чем сообщили в Минобороны РФ. Там уточнили, что за ночь над территорией региона уничтожили четыре украинских беспилотника.

До этого обломки беспилотника упали на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. В результате инцидента никто не пострадал. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Тем временем губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал об отражении атаки беспилотников ВСУ на промышленное предприятие в Сызрани — дежурные средства ПВО своевременно среагировали на угрозу.