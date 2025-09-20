«Интервидение-2025»
В Польше рассказали о попытках втянуть страну в конфликт с Россией

Журналист Лисицкий: Польшу пытаются втянуть в конфликт с Россией

Радослав Сикорский Радослав Сикорский Фото: Luis Soto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Призывы сбивать российские беспилотники над Украиной с территории Польши являются попыткой вовлечь Польшу в конфликт с Россией, заявил главный редактор издания Do Rzeczy Павел Лисицкий в эфире радиостанции Wnet. Так он прокомментировал слова главы польского МИД Радослава Сикорского.

Господин Сикорский говорит безответственно, — заявил Лисицкий.

Он напомнил, что таким образом страна потеряет защиту пятой статьи устава НАТО: страны-участники обязаны только защитить подвергшееся нападению государство, входящее в Североатлантический альянс. Если же Польша станет одной из сторон конфликта, то обязательства, а значит и права НАТО на нее распространяться не будут.

Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что инцидент с беспилотниками в Польше мог произойти из-за потери контроля над ними. Он выразил надежду, что речь идет не о преднамеренной атаке, а о техническом сбое или ошибке операторов. По словам Трампа, эти аппараты вообще не должны были находиться в указанной зоне и, вероятно, были выведены из строя.

Тем временем представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что категорический отказ Варшавы от предложенных российским Министерством обороны консультаций по ситуации с дронами говорит о незаинтересованности западных стран в установлении настоящих обстоятельств произошедшего. Она отметила, что Запад сделал поспешные выводы о якобы причастности России.

