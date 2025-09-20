Отстраненный полузащитник «Челси» Мудрик заменит футбол на бег Украинский футболист Мудрик хочет выступить в спринте на Олимпиаде-2028

Украинский футболист Михаил Мудрик, выступающий за лондонский «Челси», заявил о намерении принять участие в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе в качестве спринтера, передает издание Marca. Уточняется, что спортсмен уже приступил к тренировкам в составе национальной сборной по легкой атлетике.

Для реализации олимпийских амбиций футболисту предстоит выполнить нормативные требования Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics). Решающим этапом станет успешное прошение отбора в национальную команду Украины, которое запланировано на 2027 год.

Решение о смене спортивной дисциплины совпало с временным отстранением Мудрика от футбольных соревнований. Ранее спортсмен был дисквалифицирован из-за положительного результата допинг-теста, что и подтолкнуло его к рассмотрению новых профессиональных перспектив в легкой атлетике.

До этого стало известно, что Мудрик прошел проверку на полиграфе после положительного допинг-теста. Футболист при этом не понимал, как инцидент с мельдонием мог произойти вовсе.