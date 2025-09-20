«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 00:14

Отстраненный полузащитник «Челси» Мудрик заменит футбол на бег

Украинский футболист Мудрик хочет выступить в спринте на Олимпиаде-2028

Михаил Мудрик Михаил Мудрик Фото: Tom Weller/dpa/Global Look Press

Украинский футболист Михаил Мудрик, выступающий за лондонский «Челси», заявил о намерении принять участие в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе в качестве спринтера, передает издание Marca. Уточняется, что спортсмен уже приступил к тренировкам в составе национальной сборной по легкой атлетике.

Для реализации олимпийских амбиций футболисту предстоит выполнить нормативные требования Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics). Решающим этапом станет успешное прошение отбора в национальную команду Украины, которое запланировано на 2027 год.

Решение о смене спортивной дисциплины совпало с временным отстранением Мудрика от футбольных соревнований. Ранее спортсмен был дисквалифицирован из-за положительного результата допинг-теста, что и подтолкнуло его к рассмотрению новых профессиональных перспектив в легкой атлетике.

До этого стало известно, что Мудрик прошел проверку на полиграфе после положительного допинг-теста. Футболист при этом не понимал, как инцидент с мельдонием мог произойти вовсе.

футбол
Олимпийские игры
бег
Челси
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гороскоп на сегодня: Скорпиону нужен отдых, Раку стоит проявить фантазию
Трамп выразил мнение по поводу инцидента с самолетами в Эстонии
В Польше рассказали о попытках втянуть страну в конфликт с Россией
Келлог дал Украине совет по поводу потери своих территорий
В Минобороны РФ прокомментировали ситуацию с истребителями над Эстонией
Путин провел беседу с главой Пермского края во время визита в регион
Аэропорт Саратова перестал отправлять и принимать суда
Лица, пронизанные иглами: поклонники вуду надругались над трупом в морге
Крупные города Дагестана подтопило из-за ливня
Народные приметы на 20 сентября: Луков день и его тайны
Лесной пожар вспыхнул вблизи курортных отелей Антальи
Еще один российский аэропорт ввел временные ограничения
Отстраненный полузащитник «Челси» Мудрик заменит футбол на бег
ВС РФ выследили и уничтожили украинский танк около Курской области
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 сентября 2025 года
Поздняя слава, помощь СВО, гибель в ДТП: каким запомнился Сергей Пускепалис
Суд ООН подтвердил подачу иска Россией по делу Boeing 777 из Малайзии
Российская ПВО сбила шесть украинских БПЛА за два часа
В двух российских аэропортах изменили график работы
В Москве полыхает склад с кислородными баллонами
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября
Россия

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.