«Прямо током пробивает, потому что я вижу Сережу»: как живет семья Бодрова

20 сентября 2025 в 02:00

Сергей Бодров Сергей Бодров Фото: Persona Stars Performance/legion-media.ru

20 сентября исполняется 23 года со дня гибели знаменитого актера и режиссера Сергея Бодрова — младшего и его съемочной группы. Когда кинематографисты возвращались со съемок в Кармадонском ущелье, их накрыл грязекаменный поток ледника Колка, пронесшийся со скоростью 200 километров в час по долине реки Геналдон. Уцелеть не удалось никому. Как сегодня живет вдова Бодрова и его дети — в материале NEWS.ru.

Как погиб Сергей Бодров

Летом 2002 года Бодров-младший приступил к подготовке к съемкам своего второго по счету фильма «Связной». Действие картины должно было происходить на Северном Кавказе. Основные съемки начались 19 сентября во владикавказской исправительной колонии, а спустя день — в горах. На следующий день, когда съемочная группа возвращалась обратно в город, случилась трагедия.

Гигантская глыба льда, сорвавшаяся с высоты более четырех тысяч метров, рухнула на заднюю часть ледника Колка, приведя тем самым в движение огромную по размерам ледово-каменную массу. Невероятная по своим габаритам масса заполнила сразу несколько ущелий и тоннелей, соединяющих их. Также ледник накрыл селение Кармадон из 15 домов, базу отдыха Северо-Осетинского госуниверситета, базу Министерства юстиции, корпус санатория «Кармадон» и несколько других объектов.

Памятник погибшим в 2002 году при сходе ледника Колка в Кармадонском ущелье Памятник погибшим в 2002 году при сходе ледника Колка в Кармадонском ущелье Фото: Казбек Басаев/РИА Новости

Спасательные работы, в которых помимо сотрудников МЧС принимали участие родственники пропавших людей и многочисленные добровольцы, продолжались более полутора лет — вплоть до середины 2004 года. Всего трагедия унесла жизни минимум 125 человек, тела большинства из них так и не были найдены. Сергей Бодров тоже пропал без вести.

Позднее руководитель альпинистского клуба «Каскад» Олег Рыжанов заявлял, что место смерти и останки Бодрова могут находиться не в автомобильном тоннеле, где искали ранее пропавшую съемочную группу, а на противоположном склоне. Альпинист рассказал, что тот склон ближе к селу Старая Саниба и именно там на глубине 10–15 метров могут до сих пор находиться останки погибших.

Чем известен Сергей Бодров

Сергей Бодров — младший, сын известного советского и российского кинорежиссера, снялся в фильме «Брат» Алексея Балабанова. В дальнейшем лента стала культовой для целого поколения, а сам актер, сыгравший Данилу Багрова, превратился в кумира миллионов.

Потом вышла картина «Брат-2». Всего за несколько дней оба фильма побили рекорды в прокате, обогнав даже голливудские бестселлеры. Также Бодров снялся в лентах «Кавказский пленник», «Стрингер», «Восток-Запад» и «Медвежий поцелуй». Он вел телепрограммы «Марафон-15», «Взгляд» и первый сезон проекта «Последний герой».

Правда ли, что Бодров предчувствовал свою смерть

Бодров очень часто писал супруге Светлане трогательные письма со съемок. Одно из них выглядело как пророчество. «И все-таки любовь важнее. Независимо от того даже, важнее ли сама жизнь, чем смерть. Почему? Во-первых, это единственное, что может с ней соперничать в смысле окончательности. Если человеку пришлось умереть, то тот, кто его любил, не перестанет любить. Это очевидно. Во-вторых, обратного, видимо, быть не может. Я не знаю, как заканчивается любовь. Если любовь заканчивается, видимо, это не она», — говорилось в письме.

Кадр из фильма Алексея Балабанова «Брат-2» с участием Сергея Бодрова Кадр из фильма Алексея Балабанова «Брат-2» с участием Сергея Бодрова Фото: ТАСС

Что известно о жене и детях Бодрова-младшего

После смерти Бодрова его жена осталась с двумя маленькими детьми на руках. Дочке на момент гибели актера было четыре года, сыну — всего месяц.

Сергей и Светлана познакомились в 1997 году во время поездки на Кубу. Она была выпускницей института геодезии и работала на телевидении. Бодров на тот момент уже стал известным актером.

«Я-то привыкла жить одна, я была взрослая — 30 лет, мне казалось, что я никогда уже не выйду замуж и никогда у меня не будет детей; я была уверена: в моей жизни есть и будет только одно — работа. И я как-то этим защищалась. Но Серега не отпускал», — вспоминала позднее Светлана.

В 1998 году у пары родилась дочь Ольга, в августе 2002-го — сын Александр. 20 сентября Светлана в одночасье стала вдовой в 35 лет.

«Во всех смыслах не выжила бы. Нам ведь еще и не на что было жить. Мы перед отъездом Серегиным купили квартиру. Тут были голые стены. Двое детей. Надо как-то их кормить, надо деньги зарабатывать», — признавалась Светлана.

Вдова Бодрова пошла работать режиссером программы «Жди меня». Потерявшая любимого человека Светлана активно помогала другим найти своих близких.

«Сережа — это последний мужчина, который был, и никого больше в моей жизни не появилось ни мысленно, ни физически, никак», — говорила Светлана спустя годы. По ее словам, такого человека, как Сергей, больше нет, а другого ей не нужно. Она признавалась, что ей до сих пор часто снятся кошмары. Тогда она хочет разбудить любимого, но обнаруживает: его нет рядом вот уже более двух десятилетий.

Светлана Бодрова Светлана Бодрова Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Сегодня Светлана Бодрова практически не дает интервью и ведет максимально закрытую жизнь.

Чем занимается дочь Бодрова

Дочь Сергея Бодрова Ольга выбрала карьеру актрисы и поступила в ГИТИС. Преподаватели хвалили ее как активную и талантливую студентку. Изначально Оля мечтала стать журналистом и думала о поступлении в МГУ. Однако в одном из интервью девушка рассказала, что решила действовать по зову сердца: «Мне кажется, это очень важно. Заниматься тем, что ты любишь. Когда люди не любят то, что они делают, ездят злые в метро, угрюмые, грубят друг другу, нервничают. Я так не хотела. Я всегда любила театр, но в детстве не ходила в театральные студии, не занималась всерьез. И вдруг оно всплыло откуда-то изнутри. Я стала интересоваться, углубляться, пошла на подготовительные курсы в Школу-студию МХАТ, потом поступать».

Крестный отец Ольги главный редактор телекомпании «ВИD» Сергей Кушнерёв начал водить ее в театры и знакомить с актерами. В дальнейшем девушка поступила на режиссерский факультет ГИТИСа и попала в мастерскую Леонида Хейфеца. Во время учебы она играла в нескольких спектаклях, а после окончания института была приглашена в труппу театра «Мастерская Петра Фоменко». Дебютной ролью стала ее Лара Гишар в «Докторе Живаго» Евгения Каменьковича.

Позднее Ольга снялась в фильме «Велга» Анастасии Нечаевой, созданном по рассказу Ивана Бунина, и в картине Николая Хомерики «Море волнуется раз».

Актрисе также удалось поработать с Данилой Козловским: она исполнила роль Тани в режиссерском дебюте актера — сериале «Карамора». В числе недавних проектов актрисы историческая драма «Павел. Первый и последний» и фильм «Роднина», рассказывающий о самой титулованной российской фигуристке, там Ольга исполнила роль молодого тренера.

Девушка не любит демонстрировать свою личную жизнь, ее аккаунты в социальных сетях закрыты от посторонних. «Соцсети — это пространство для моих друзей, там я могу делиться тем, чем не могу делиться с широкой аудиторией. А для общения у меня достаточно возможностей. Это сцена в театре, кинопремьеры и фестивали, на которых для меня очень важно общаться со зрителями вживую», — говорила Ольга.

Ольга Бодрова Ольга Бодрова Фото: Алексей Никольский/РИА

Пять лет назад Ольга Бодрова обвенчалась с коллегой Сергеем Быстровым. Торжество прошло в столице довольно скромно, в кругу родных и близких. Спустя год у пары родилась дочь, которую назвали Любовью.

Ольга мало что помнит об отце, так как была маленькой, когда он погиб. «Помню, как он сидит в деревне в зеленом кресле и пьет чай с лимоном из большой чашки. Помню его улыбку. И просто свет — я запомнила его светлым прежде всего», — говорила она.

Где сейчас сын Бодрова

Сын Сергея Бодрова Александр внешне очень напоминает отца. Говорят, что Светлана постоянно видит в 23-летнем сыне отражение покойного супруга. «Даже в движениях иногда: когда он начинает кривляться или танцевать, меня прямо током пробивает, потому что я вижу Сережу. Как-то на генном уровне все передалось, вплоть до характера», — рассказывала Светлана.

Александр окончил исторический факультет МГУ, после чего занялся музыкой. Под псевдонимом sanCheezeS молодой человек исполняет рэп и записал альбом «Рэп-мастерская». В своем творчестве он затрагивает как социальные темы, так и лирические.

Сын Бодрова записывает композиции на музыкальной студии у товарищей. «Сначала Саша вместе с другом создал группу CRACK SQUAD в Сети. Она была посвящена лайфстайлу, андеграунду. А потом Бодров решил записать рэп. Взял псевдоним — simple Саня. Потому что хоть он и из известной семьи, для близких остается просто Саней», — рассказывали друзья Саши.

Как и его мать, Александр ведет достаточно закрытый образ жизни и избегает публичности.

