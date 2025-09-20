Поздняя слава, помощь СВО, гибель в ДТП: каким запомнился Сергей Пускепалис

Сегодня, 20 сентября, исполняется три года со дня гибели актера и режиссера Сергея Пускепалиса. Заслуженный артист России погиб в результате автомобильной аварии в Ярославской области вместе с водителем Александром Синицыным. Каким запомнился Пускепалис и могла ли его смерть быть подстроена — в материале NEWS.ru.

Как Пускепалис стал актером

Сергей Витауто Пускепалис родился 15 апреля 1966 года в Курске в интернациональной семье. Отец — литовец, мать — болгарка. Родители работали в геологоразведке.

В возрасте 14 лет будущий актер с семьей переехал в Саратов. После окончания школы он поступил там в театральное училище. После завершения учебы успел отслужить в армии — в военно-морском флоте в Североморске. Вернувшись, более 10 лет работал в Саратовском ТЮЗе — Театре юного зрителя.

Актер Сергей Степин (известен по ролям в сериалах и фильмах «Баба-яга спасает мир», «Кадетство», «Ранетки» и другим) с юности дружил с Пускепалисом. В беседе с NEWS.ru артист охарактеризовал его как «классного простого парня», которого совершенно не испортила популярность.

«В 1990-е мы выручали друг друга — и продуктами, и деньгами. Время было непростое, часто безденежное… Серега обзавелся семьей, я был еще бессемейным. Потом и я женился. Как будто вчера это было», — с грустью отметил собеседник.

Он добавил, что редко встречаются в жизни люди, неравнодушные к чужому успеху. Пускепалис, по его словам, обладал этим качеством. «Сергей всегда искренне радовался моим удачным работам. Радовался, когда мы — коллеги-единомышленники — участвовали в его режиссерских спектаклях, и у нас роли получались. Он радовался именно тому, что получалось у нас, а не тому, что это его спектакль», — поделился артист.

Сергей Пускепалис Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Какой фильм принес Пускепалису популярность

В 2001-м Пускепалис закончил режиссерский факультет РАТИ (ГИТИС) в Москве. Его педагогом был Петр Фоменко. Уже в режиссерском статусе Сергей Витауто работал в Омске, Самаре и Магнитогорске. В Москве он ставил спектакли в театре-студии под руководством Олега Табакова.

Некоторое время Пускепалис был заместителем художественного руководителя МХАТа имени Горького по творческой работе. В 2019-м его назначили художественным руководителем Театра драмы имени Ф. Волкова в Ярославле.

Сергей стал популярным после выхода фильма «Простые вещи» режиссера Алексея Попогребского в 2006 году. Пускепалису было уже 40 лет.

«Жалею ли, что поздновато начинаю как артист? Это как — жалеть? Сижу вечерами и сожалею? Нет у меня таких мыслей. Как сложилось, так и сложилось. В любом случае повезло, я в профессии», — делился он с журналистом NEWS.ru после премьеры.

Как кинорежиссер Пускепалис снял всего одну картину, в 2015-м, — «Клинч». Это социальная драма. Он признавался, что «точно не мог бы» снимать комедии. «Это особый дар, я же не Леонид Гайдай. Да и „Самогонщиков“ сейчас уже не снимешь. Жизнь не гайдаевская», — полагал артист и режиссер.

Пускепалис стеснялся актерской узнаваемости и радовался, когда удавалось оставаться незамеченным в толпе. «Лишь бы на улицах узнавать не начали. К счастью, у меня внешность обычная. С Федором Бондарчуком как-то разговорились на эту тему, я ему сказал: „Вас, понятно, на всех углах узнают, вы заметный“. Я не Федор, к счастью. Мне удается скрываться, мимикрировать, сливаться с другими людьми. Почти не узнают, это хорошо», — радовался он.

Степин добавил, что в последний раз виделся с Пускепалисом за несколько недель до его смерти.

«Ничто не предвещало, как говорится. Так оно и происходит: ничто не предвещает… Узнал из выпусков новостей… Наш пригласительный на двоих на Московский кинофестиваль лежит у меня дома, храню как память», — признался собеседник.

ДТП в Ярославской области, в результате которого погиб худрук Волковского театра Сергей Пускепалис Фото: Стрингер/ТАСС

Как помогал Пускепалис СВО

С 2014 года Сергей Пускепалис посещал Донбасс. Он дружил с первым главой ДНР Александром Захарченко, который погиб 30 августа 2018 года в результате теракта в Донецке. В 2022-м Сергей Витауто поддержал СВО, ездил в Донбасс с гуманитарной помощью.

Ярославский модельер и волонтер Ольга Денисова рассказала NEWS.ru, что виделась с актером и режиссером за несколько часов до произошедшей с ним трагедии. Она как раз пошила очередную партию термобелья для военных. Сергей Витауто на собственные средства закупил инкассаторский броневик для бойцов одного из подразделений и должен был передать им автомобиль.

«Мы встретились в кабинете Сергея Витауто в нашем ярославском театре. Это было воскресенье. Порадовались, что удалось вовремя отгрузить и отправить термобелье. Значит, ребята из нашего подшефного подразделения будут в зиму одеты. Сергей Витауто меня поблагодарил: „Спасибо за то, что вы делаете, это ценно для ребят и для меня тоже. Работаем дальше“», — поделилась модельер.

Она охарактеризовала Пускепалиса как «настоящего мужчину, человека слова и дела». Денисова также напомнила, что Сергей Витауто и до СВО категорически отказывался от предложений западных режиссеров сниматься в их фильмах.

«Ему не нравилось, что в западных фильмах русских людей выставляли в негативном свете. Сыграть такую роль он считал предательством по отношению к нашей стране, не соглашался ни за какие гонорары. Это позиция настоящего патриота», — отметила Ольга.

Как произошло ДТП, в котором погиб Пускепалис

Денисова добавила, что «испытала шок и боль», когда узнала о гибели Сергея Витауто от общих друзей. По ее словам, на прощании была тяжелая обстановка, все говорили, что потеряли родного человека. «Гробы — Сергея и его водителя Саши — люди несли на руках из театра до монастыря на отпевание», — рассказала модельер.

Она вспомнила о слухах, которые ходили в Ярославле в те дни, о якобы неслучайном характере ДТП. Некоторые жители говорили, что это мог быть теракт с «украинским следом».

«Я разговаривала с общими знакомыми, они первыми приехали на место трагедии. Спрашивала их: „Как могли разбиться на бронированной машине?“ Они объяснили, что броневик — инкассаторский, дно защищено, а стены „мягкие“. По их мнению, водитель на секунду отвлекся и не справился с управлением тяжелого автомобиля… И врезались в большегрузное авто… Сотрудники ГИБДД сказали, что обе смерти — и Сергея, и водителя — произошли мгновенно, в долю секунды», — отметила Денисова.

Сергей Пускепалис похоронен в Железноводске Ставропольского края рядом с родителями.

