Народные приметы на 20 сентября: Луков день и его тайны

Приметы на 20 сентября — что можно и нельзя делать на Луков день

Народные приметы на 20 сентября: Луков день и его тайны

20 сентября в народном календаре известно как Луков день — праздник, посвященный памяти преподобного Луки Глубокореченского. Этот день богат традициями, приметами и запретами, которые передавались через поколения. Мы собрали самые интересные из них, включая наблюдения за погодой, поведением животных и птиц, а также то, что можно и нельзя делать в эту дату.

Погодные приметы в Луков день

Шишки на хвойных деревьях, растущие низко, предвещают ранние морозы, а высоко — позднюю зиму.

Обилие шелухи на луковицах указывает на суровую и морозную зиму.

Белые облака сулят ненастье, а черные тучи — дождь.

Приметы по поведению животных и птиц 20 сентября

Кошки, сворачивающиеся в клубок и прикрывающие лапами морду, предсказывают похолодание.

Собаки, роющие землю или валяющиеся в траве, указывают на приближающийся дождь.

Вороны, каркающие стаей, сулят морозы.

Куры, поджимающие лапы, являются признаком скорой стужи. Народные приметы на 20 сентября: Луков день и его тайны Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что нельзя делать в Луков день по народным поверьям

Нельзя давать или брать взаймы деньги и продукты, особенно хлеб, чтобы не столкнуться с финансовыми проблемами.

Нельзя играть свадьбы или свататься, так как это может привести к неудачному браку.

Женщинам не следует входить последними в дом — это может принести несчастье.

Девочкам нельзя дарить кукол, чтобы в будущем они не столкнулись с бесплодием.

Не стоит поминать умерших, чтобы не навлечь беды и болезни.

Что нужно сделать обязательно 20 сентября

Съесть хотя бы немного лука в любом виде — это укрепит здоровье и принесет счастье в следующем году.

Привести дом в порядок — уборка поможет сохранить финансовое благополучие.

Следить, чтобы последним в дом вошел мужчина — это гарантирует здоровье домочадцев на весь год.

Использовать лук как оберег — развесить связки по дому или сделать из него «бусы» для скота.

Народные приметы 20 сентября — это не просто суеверия, а многовековая мудрость, которая помогает людям жить в гармонии с природой и друг с другом. Хотя сегодня не все верят в эти предсказания, они остаются важной частью культурного наследия.

Ранее мы поделились лунным календарем на сентябрь 2025 года.