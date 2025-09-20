20 сентября в народном календаре известно как Луков день — праздник, посвященный памяти преподобного Луки Глубокореченского. Этот день богат традициями, приметами и запретами, которые передавались через поколения. Мы собрали самые интересные из них, включая наблюдения за погодой, поведением животных и птиц, а также то, что можно и нельзя делать в эту дату.
Погодные приметы в Луков день
Шишки на хвойных деревьях, растущие низко, предвещают ранние морозы, а высоко — позднюю зиму.
Обилие шелухи на луковицах указывает на суровую и морозную зиму.
Белые облака сулят ненастье, а черные тучи — дождь.
Приметы по поведению животных и птиц 20 сентября
Кошки, сворачивающиеся в клубок и прикрывающие лапами морду, предсказывают похолодание.
Собаки, роющие землю или валяющиеся в траве, указывают на приближающийся дождь.
Вороны, каркающие стаей, сулят морозы.
Куры, поджимающие лапы, являются признаком скорой стужи.Народные приметы на 20 сентября: Луков день и его тайны
Что нельзя делать в Луков день по народным поверьям
Нельзя давать или брать взаймы деньги и продукты, особенно хлеб, чтобы не столкнуться с финансовыми проблемами.
Нельзя играть свадьбы или свататься, так как это может привести к неудачному браку.
Женщинам не следует входить последними в дом — это может принести несчастье.
Девочкам нельзя дарить кукол, чтобы в будущем они не столкнулись с бесплодием.
Не стоит поминать умерших, чтобы не навлечь беды и болезни.
Что нужно сделать обязательно 20 сентября
Съесть хотя бы немного лука в любом виде — это укрепит здоровье и принесет счастье в следующем году.
Привести дом в порядок — уборка поможет сохранить финансовое благополучие.
Следить, чтобы последним в дом вошел мужчина — это гарантирует здоровье домочадцев на весь год.
Использовать лук как оберег — развесить связки по дому или сделать из него «бусы» для скота.
Народные приметы 20 сентября — это не просто суеверия, а многовековая мудрость, которая помогает людям жить в гармонии с природой и друг с другом. Хотя сегодня не все верят в эти предсказания, они остаются важной частью культурного наследия.
