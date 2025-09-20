В двух российских аэропортах сняли ограничения на полеты

В двух российских аэропортах сняли ограничения на полеты Росавиация: в аэропортах Калуги и Саратова сняли ограничения на полеты

Аэропорт Калуги снял ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила пресс-служба Росавиации. Там уточнили, что аэропорт Саратова также продолжил работу в штатном режиме.

Аэропорт Калуга (Грабцево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, — говорится в публикации.

Ранее в аэропорту Саратова были установлены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Представитель Росавиации Артем Кореняко подчеркнул, что меры были введены для обеспечения безопасности полетов.

До этого в аэропорту Иркутска лайнер А-319 авиакомпании «Уральские авиалинии» прервал взлет после попадания птицы в двигатель. На борту самолета находились 91 пассажир и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

Тем временем в Тамбовской области началось расследование жесткой посадки легкомоторного самолета, в результате которой погиб пилот. По словам Артема Кореняко, работу проводит Межгосударственный авиационный комитет (МАК) вместе с Центральным межрегиональным территориальным управлением Росавиации.