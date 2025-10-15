Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 15:22

Стало известно, как изменилась интернет-активность россиян старше 55 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальная сеть «Одноклассники» рассказала о росте интернет-активности среди старших возрастных групп. Выяснилось, что российские пользователи в возрасте от 55 до 69 лет стали проводить в интернете на 26% больше времени.

Аудитория 40–54 лет стала пользоваться интернетом на 18% активнее. При этом соцсети занимают 50% всего онлайн-времени у пользователей 55–69 лет, а для россиян старше 70 лет эта доля еще больше — 55%.

Люди старше 40 лет посвящают почти половину своего онлайн-времени (48–55%) соцсетям, а также просмотру видео, играм и шопингу. При этом мессенджеры ежемесячно используют 84% людей 40–54 лет, а 71% этой возрастной группы регулярно совершает онлайн-покупки.

Ранее «Одноклассники» выяснили, что каждый пятый россиянин (20%) полностью уверен в защите своих персональных данных в Сети. При этом 26% респондентов отмечают, что могли бы отнестись к защите такой информации внимательнее.

общество
интернет
соцсети
шопинг
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме придумали, как дополнительно защитить здоровье нации
Белоусов раскрыл условие для соблюдения ограничений по ДСНВ
Губернатор Самарской области покаялся за мат при увольнении главы района
В Москве пройдет форум «Туризм будущего»
Опубликован шорт-лист XI Всероссийской премии «За верность науке»
Стало известно, когда истекают полномочия нецензурно уволенного чиновника
В Минобороны указали на активное военное присутствие НАТО у границ России
Били электрошокером и насиловали: как солдаты ВСУ убили россиянку
Россия поможет Венгрии в реализации важного проекта
Мерзкие дожди и холод до 0 градусов? Погода в Москве в выходные: чего ждать
В Госдуме рассказали, какие льготы появятся для участников СВО и их семей
Раскрыто, что стоит за словами нардепов о скором завершении конфликта
Сийярто назвал позором ответ Еврокомиссии по нефтепроводу «Дружба»
Стало известно, как изменилась интернет-активность россиян старше 55 лет
Фестиваль искусств Ф.М. Достоевского объявил конкурсную программу
Силуанов назвал главную причину укрепления рубля
Годовалый сын Джастина Бибера стал миллиардером
Раскрыто, зачем в Одессе создают военную администрацию после гонений мэра
ВС России обзавелись новейшими снайперскими винтовками
Названо условие, при котором конфликт на Украине закончится очень быстро
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.