Стало известно, как изменилась интернет-активность россиян старше 55 лет

Социальная сеть «Одноклассники» рассказала о росте интернет-активности среди старших возрастных групп. Выяснилось, что российские пользователи в возрасте от 55 до 69 лет стали проводить в интернете на 26% больше времени.

Аудитория 40–54 лет стала пользоваться интернетом на 18% активнее. При этом соцсети занимают 50% всего онлайн-времени у пользователей 55–69 лет, а для россиян старше 70 лет эта доля еще больше — 55%.

Люди старше 40 лет посвящают почти половину своего онлайн-времени (48–55%) соцсетям, а также просмотру видео, играм и шопингу. При этом мессенджеры ежемесячно используют 84% людей 40–54 лет, а 71% этой возрастной группы регулярно совершает онлайн-покупки.

Ранее «Одноклассники» выяснили, что каждый пятый россиянин (20%) полностью уверен в защите своих персональных данных в Сети. При этом 26% респондентов отмечают, что могли бы отнестись к защите такой информации внимательнее.