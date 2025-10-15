Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 15:33

Стало известно, когда истекают полномочия нецензурно уволенного чиновника

РИА Новости: полномочия грубо уволенного Жидкова истекают в октябре

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полномочия главы Кинельского района Самарской области Юрия Жидкова истекают 29 октября, передает РИА Новости. Накануне глава Самарской области Вячеслав Федорищев в нецензурной форме уволил чиновника.

Отмечается, что Жидкова избрали главой администрации 29 октября 2020 года на пять лет. Таким образом, срок полномочий истекает через две недели.

Ранее Федорищев заявил об увольнении Жидкова после проверки городского округа Кинель. В интернете появилась запись, на которой глава региона эмоционально объявил об этом решении, хлопнув при этом Жидкова по плечу.

Чиновник в ответ заявил, что решение Федорищева о его увольнении вызвало недоумение и обиду. По его словам, экономические показатели Кинельского района вывели его на первое место в прошлом году. Кроме того, Telegram-канал SHOT сообщил о госпитализации экс-чиновника. По информации авторов, у него может быть гипертонический криз.

Между тем политолог Евгений Минченко считает, что публичные извинения Федорищева будут бесполезны. По его мнению, глава региона, будучи эмоционально вовлеченным человеком, изначально выбрал недопустимую и резкую форму для своего высказывания.

Самарская область
увольнения
чиновники
Вячеслав Федорищев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Чтобы все захлебнулось»: генерал ответил, каким будет ответ РФ на Tomahawk
Политолог ответил, присоединится ли Китай к США в давлении на Россию
Адвокат Полозов попал в список террористов и экстремистов
Основателя группы «Парк Горького» признали потерпевшим в деле об убийстве
«Три брака, четверо детей»: что известно о пропавших в тайге Усольцевых
Политолог раскрыл сущность украинского национализма
Раскрыта стоимость самого дорогого элитного дома в России
В Крыму пресекли деятельность необычной террористической ячейки
Госдума одобрила новые льготы для участников СВО и их семей
Косметолог предупредила, чем грозит неправильное умывание лица
Наступление ВС РФ на Сумы 15 октября: «обнуление» мобилизованных, Юнаковка
Работа с Зеленским, алкоголизм, мнение об СВО: как живет актер Радзюкевич
«Идеальный солдат» и мясорубка для ВСУ: новости СВО на вечер 15 октября
В России появятся новые меры поддержки военнослужащих и их семей
Студентов российского вуза «наказали» за просмотр фильма под одним одеялом
Россияне стали чаще бронировать отели в одной недружественной стране
Названа конечная задача Трампа в конфликте на Украине
Россиянам назвали оптимальную разницу в возрасте между супругами
Стало известно, кто заменит уволенного с матом самарского чиновника
Нетаньяху попросил суд сократить время показаний из-за самочувствия
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября
Россия

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.