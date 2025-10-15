Стало известно, когда истекают полномочия нецензурно уволенного чиновника

Полномочия главы Кинельского района Самарской области Юрия Жидкова истекают 29 октября, передает РИА Новости. Накануне глава Самарской области Вячеслав Федорищев в нецензурной форме уволил чиновника.

Отмечается, что Жидкова избрали главой администрации 29 октября 2020 года на пять лет. Таким образом, срок полномочий истекает через две недели.

Ранее Федорищев заявил об увольнении Жидкова после проверки городского округа Кинель. В интернете появилась запись, на которой глава региона эмоционально объявил об этом решении, хлопнув при этом Жидкова по плечу.

Чиновник в ответ заявил, что решение Федорищева о его увольнении вызвало недоумение и обиду. По его словам, экономические показатели Кинельского района вывели его на первое место в прошлом году. Кроме того, Telegram-канал SHOT сообщил о госпитализации экс-чиновника. По информации авторов, у него может быть гипертонический криз.

Между тем политолог Евгений Минченко считает, что публичные извинения Федорищева будут бесполезны. По его мнению, глава региона, будучи эмоционально вовлеченным человеком, изначально выбрал недопустимую и резкую форму для своего высказывания.