15 октября 2025 в 10:49

Скандально уволенный в Самарской области чиновник оказался в больнице

SHOT: уволенный глава Кинельского района Жидков пережил гипертонический криз

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков, которого уволил при помощи нецензурной речи губернатор региона Вячеслав Федорищев, госпитализирован в больницу, передает Telegram-канал SHOT. По информации авторов, у чиновника может быть гипертонический криз.

Канал сообщил, что Жидкову стало резко плохо после инцидента с отставкой. По словам Жидкова, ему обидно за такое увольнение, однако экс-глава района старается держаться.

Отмечается, что Федорищев принял решение об отставке Жидкова после проверки городского округа Кинель. При этом в Сети появилась запись, где глава региона в нецензурных выражениях объявил об увольнении, хлопнув коллегу по плечу. Позже губернатор пояснил, что Дом культуры, школа и многие другие социальные объекты «не были достаточным образом вовлечены в работу муниципальной власти».

Ранее стало известно, что губернатор Самарской области снял Жидкова с поста главы района из-за ненадлежащего отношения к памяти участников Великой Отечественной войны. Последней каплей терпения стала грязь на памятнике участникам ВОВ. Он добавил, что в ближайшее время будет определен новый сотрудник на эту должность.

Самарская область
чиновники
больницы
отставки
