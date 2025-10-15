Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 12:29

«Это перебор»: политолог высказался о скандале с главой Самарской области

Политолог Минченко: извинения Федорищева после скандала с увольнением бесполезны

Вячеслав Федорищев Вячеслав Федорищев Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Публичные извинения губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в адрес экс-главы Кинельского района Юрия Жидкова после скандального увольнения будут бесполезны, заявил NEWS.ru политолог Евгений Минченко. По его мнению, глава региона, будучи эмоционально вовлеченным человеком, изначально выбрал недопустимую и резкую форму для своего высказывания.

Я так понимаю, что Федорищев очень эмоционально вовлечен, очень близко к сердцу все воспринимает, очень искренний человек. Но мне кажется, что это выглядит, конечно, как перебор. Во-первых, человек его старше почти в два раза. Во-вторых, это подчиненный, который ему ответить не может. В-третьих, нецензурные выражения, еще потом разгоняемые специально. Я не уверен, что если он сейчас начнет как-то извиняться за форму своего высказывания, это как-то сильно выправит ситуацию. Просто создаст еще один информационный повод, но это уже вопрос к его, так сказать, консультантам по медиа, — пояснил Минченко.

Он добавил, что демонстративное увольнение можно было бы провести в более корректной форме, учитывая существующие прецеденты у других глав регионов. По его мнению, Федорищев не считает себя неправым в сложившейся ситуации.

Я так понимаю, что Федорищев считает себя абсолютно правым. Я думаю, что если уж решил показательно уволить, можно было бы сделать это в более приемлемой форме, тем более, прецеденты есть, в том числе и у других глав регионов. Поэтому, конечно же, это перебор, — подытожил Минченко.

Ранее Жидков заявил, что решение Федорищева о его увольнении вызвало у него недоумение и обиду. Он отметил, что по экономическим показателям Кинельский район занял первое место за прошлый год.

«Это перебор»: политолог высказался о скандале с главой Самарской области
