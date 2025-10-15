Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 04:28

Экс-глава Кинельского района Жидков признался, что ему обидно после увольнения

Экс-глава Кинельского района Жидков признался, что ему обидно после увольнения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший руководитель Кинельского района Самарской области Юрий Жидков заявил, что решение губернатора о его увольнении вызвало у него недоумение и обиду, сообщили в Telegram-канале Mash. Он отметил, что по экономическим показателям Кинельский район занял первое место за прошлый год.

Слов нет, одни эмоции. Ну ладно, ничего, переживем. Не знаю, кому дорогу перешел. За 2024 год по экономическим показателям Кинельский район оказался на первой строчке, — сказал Жидков.

Ранее стало известно, что губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев снял Жидкова с поста главы района из-за неподлежащего отношения к памяти об участниках Великой Отечественной войны. Последней каплей терпения стала грязь на памятнике участникам ВОВ. Он добавил, что в ближайшее время будет определен новый сотрудник на эту должность.

До этого Федорищев после проверки городского округа Кинель принял решение об отставке Жидкова. При этом в Сети появилась запись, где глава региона в нецензурных выражениях объявил об увольнении, хлопнув коллегу по плечу.

