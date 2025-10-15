Опубликован шорт-лист XI Всероссийской премии «За верность науке»

В Москве 24 октября объявят имена победителей XI Всероссийской премии «За верность науке», сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. На данный момент опубликован шорт-лист премии. Мероприятие состоится в Театре на Бронной.

В этом году мы снова обновили рекорд — поступило свыше двух тысяч заявок из 81 региона России. Участие в конкурсном отборе приняли популяризаторы науки практически со всей страны, что подтверждает востребованность премии в научном сообществе и медиапространстве, а также демонстрирует ежегодно растущий интерес со стороны соискателей, — сказал Фальков.

Победители премии будут награждены денежными призами и специальными подарками от партнеров конкурса. В частности, победитель в номинации, приуроченной к 80-летию атомной промышленности России, получит уникальную возможность отправиться в путешествие на борту атомного ледокола «50 лет Победы» в рамках просветительской экспедиции «Ледокол знаний» в 2026 году.

Ранее в Минобрнауки сообщили, что правительство России разработало правила для определения лимита платных мест в вузах на 2026–2027 учебный год. В ноябре текущего года университетам сообщат информацию о предельном объеме платного приема.