Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 16:08

В Калуге отопление пропало после визита главы города

Жители Калуги пожаловались на перебои с отоплением после визита главы города

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жильцы дома № 42 на улице Огарева в Калуге пожаловались на пропавшее отопление, которое исчезло сразу после визита главы города Дмитрия Денисова, сообщает издание «Подъем». Во время его проверки отопительный сезон в доме был включен, однако после отъезда инспекции тепло перестало поступать.

К сожалению, в систему теплоснабжения поступает воздух, а от завоздушивания системы отопления зависит качество теплоснабжения. Воздуха не должно быть в системе, там должна быть горячая вода. Поэтому все там налажено, вопросов никаких нет, — заявил Денисов.

Глава города объяснил, что перебои не связаны с его визитом, а вызваны воздухом в трубах, что является обычным явлением в начале отопительного сезона. Сейчас отопление в доме работает, возможны временные проблемы на отдельных участках.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили изменить правила начала отопительного сезона. Они инициировали предоставление жителям многоквартирных домов права самостоятельно решать вопрос о включении отопления путем голосования на портале «Госуслуги».

Калуга
отопление
главы регионов
дома
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Воробьев рассказал о важности коммуникации с населением
Раскрыты подробности переформирования бригады «Эспаньола»
Аллегрова сделала Игорю Крутому признание, о котором молчала все годы
Ушла из жизни старейшина Художественного театра Нина Гуляева
«Очень рада»: победительница Игр стран СНГ о бое с соотечественницей
Последний тост НАТОвца: ВС РФ ударили по ресторану «Тбилисо», кого накрыли
Знаменитый шотландский пирог с мясом: идеален для обеда или ужина
АвтоВАЗ объяснил, почему не осматривает попавшую в ДТП из-за руля «Весту»
Российские таможенники пресекли ввоз контрабандных Cartier и Dior
Меркель возмутилась из-за речи Макрона на Дне германского единства
Четыре человека погибли в жесткой аварии во Владимирской области
«Самобытная и суверенная»: Путин назвал истинную силу России
Появились подробности о «поясе крепостей» Украины для сдерживания России
В Госдуме ответили, почему министр из Литвы проигнорировал вопрос о Крыме
Какие советские и дореволюционные открытки стоят дорого: гид коллекционера
Российский клуб подписал 75-летнего футболиста
Политолог указал на главные различия между выступлениями Путина и Трампа
Путин воздал должное героям, защищавшим Родину ценой жизни
«Уральские авиалинии» анонсировали запуск нового направления
Путин рассказал, где смогут проявить себя Герои России
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном
Общество

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.