В Калуге отопление пропало после визита главы города Жители Калуги пожаловались на перебои с отоплением после визита главы города

Жильцы дома № 42 на улице Огарева в Калуге пожаловались на пропавшее отопление, которое исчезло сразу после визита главы города Дмитрия Денисова, сообщает издание «Подъем». Во время его проверки отопительный сезон в доме был включен, однако после отъезда инспекции тепло перестало поступать.

К сожалению, в систему теплоснабжения поступает воздух, а от завоздушивания системы отопления зависит качество теплоснабжения. Воздуха не должно быть в системе, там должна быть горячая вода. Поэтому все там налажено, вопросов никаких нет, — заявил Денисов.

Глава города объяснил, что перебои не связаны с его визитом, а вызваны воздухом в трубах, что является обычным явлением в начале отопительного сезона. Сейчас отопление в доме работает, возможны временные проблемы на отдельных участках.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили изменить правила начала отопительного сезона. Они инициировали предоставление жителям многоквартирных домов права самостоятельно решать вопрос о включении отопления путем голосования на портале «Госуслуги».