Аэропорт Уфы перестал принимать и выпускать рейсы

Временные ограничения введены в аэропорте Уфы, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, воздушная гавань не принимает и не выпускает воздушные рейсы. Как объяснил Кореняко, такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее аэропорт Нижнекамска (Бегишево) временно прекратил все полеты. Как уточнял Кореняко, такое решение принято для обеспечения полной безопасности полетов. Ограничения носят временный характер.

Кроме того, временные ограничения введены в аэропортах Нижнего Новгорода (Стригино) и Волгограда. Воздушные гавани также не принимают и не выпускают самолеты.

До этого временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропорту Краснодара. Согласно извещению Росавиации, воздушная гавань работала с 09:00 до 19:00 мск с предельной интенсивностью пять рейсов в час.