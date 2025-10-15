Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 07:37

Аэропорт Уфы перестал принимать и выпускать рейсы

Росавиация сообщила об ограничении работы аэропорта Уфы

Временные ограничения введены в аэропорте Уфы, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, воздушная гавань не принимает и не выпускает воздушные рейсы. Как объяснил Кореняко, такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Уфа. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее аэропорт Нижнекамска (Бегишево) временно прекратил все полеты. Как уточнял Кореняко, такое решение принято для обеспечения полной безопасности полетов. Ограничения носят временный характер.

Кроме того, временные ограничения введены в аэропортах Нижнего Новгорода (Стригино) и Волгограда. Воздушные гавани также не принимают и не выпускают самолеты.

До этого временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропорту Краснодара. Согласно извещению Росавиации, воздушная гавань работала с 09:00 до 19:00 мск с предельной интенсивностью пять рейсов в час.

Уфа
аэропорты
самолеты
авиарейсы
ограничения
Росавиация
