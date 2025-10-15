В российском аэропорту ввели ограничительные меры

Аэропорт Нижнекамска (Бегишево) временно прекратил все полеты, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. Такое решение принято для обеспечения полной безопасности полетов. Ограничения носят временный характер.

Ранее итальянские пловчихи Бенедетта Пилато и Кьяра Тарантино были отстранены от соревнований на 90 дней из-за задержания в аэропорту Сингапура по делу о краже в магазине Duty Free. Прокуратура распорядилась об их отстранении от общественной и государственной деятельности на 90 дней.

Также в Росавиации информировали, что полевой этап расследования катастрофы самолета Ан-24 в Амурской области завершен. Глава ФАВТ Дмитрий Ядров на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике отметил, что работы проводились как на месте происшествия в Тынде, так и в месте базирования авиакомпании «Ангара» в Иркутске.

Ранее глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что в России по итогам года рассмотрят вопрос увеличения частоты прямых авиарейсов между Москвой и Пхеньяном. Он пояснил, что решение будет зависеть от спроса.