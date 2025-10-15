Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 06:28

В российском аэропорту ввели ограничительные меры

Росавиация: работа аэропорта Нижнекамска приостановлена для безопасности полетов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Аэропорт Нижнекамска (Бегишево) временно прекратил все полеты, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. Такое решение принято для обеспечения полной безопасности полетов. Ограничения носят временный характер.

Аэропорт Нижнекамск (Бегишево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее итальянские пловчихи Бенедетта Пилато и Кьяра Тарантино были отстранены от соревнований на 90 дней из-за задержания в аэропорту Сингапура по делу о краже в магазине Duty Free. Прокуратура распорядилась об их отстранении от общественной и государственной деятельности на 90 дней.

Также в Росавиации информировали, что полевой этап расследования катастрофы самолета Ан-24 в Амурской области завершен. Глава ФАВТ Дмитрий Ядров на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике отметил, что работы проводились как на месте происшествия в Тынде, так и в месте базирования авиакомпании «Ангара» в Иркутске.

Ранее глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что в России по итогам года рассмотрят вопрос увеличения частоты прямых авиарейсов между Москвой и Пхеньяном. Он пояснил, что решение будет зависеть от спроса.

