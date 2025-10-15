Самолеты перестали курсировать над Волгоградом Росавиация: аэропорт Волгограда стал работать с ограничениями

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Он пояснил, что воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Ранее стало известно, что в аэропортах Нижнего Новгорода Стригино и Ставрополя Шпаковское были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Данное решение было принято в целях обеспечения безопасности полетов. Ограничения носили временный характер. Позже стало известно, что в Ставрополе запрет сняли.

До этого в Росавиации проинформировали, что полевой этап расследования катастрофы самолета Ан-24 в Амурской области завершен. Глава ФАВТ Дмитрий Ядров на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике отметил, что работы проводились как на месте происшествия в Тынде, так и в месте базирования авиакомпании «Ангара» в Иркутске.