15 октября 2025 в 01:27

Самолеты перестали курсировать над Волгоградом

Росавиация: аэропорт Волгограда стал работать с ограничениями

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Он пояснил, что воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, написал Кореняко.

Ранее стало известно, что в аэропортах Нижнего Новгорода Стригино и Ставрополя Шпаковское были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Данное решение было принято в целях обеспечения безопасности полетов. Ограничения носили временный характер. Позже стало известно, что в Ставрополе запрет сняли.

До этого в Росавиации проинформировали, что полевой этап расследования катастрофы самолета Ан-24 в Амурской области завершен. Глава ФАВТ Дмитрий Ядров на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике отметил, что работы проводились как на месте происшествия в Тынде, так и в месте базирования авиакомпании «Ангара» в Иркутске.

аэропорты
Росавиация
самолеты
Волгоград
