15 октября 2025 в 15:15

Годовалый сын Джастина Бибера стал миллиардером

Хейли Бибер оставит $1 млрд от продажи бренда годовалому сыну

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жена популярного певца Джастина Бибера, модель и предприниматель Хейли Бибер, сохранит $1 млрд, вырученные от продажи косметического бренда Rhode для своего годовалого сына Джека Блюза, пишет газета The Wall Street Journal. Решение о сохранении капитала для наследника модель объяснила желанием ответственно распорядиться крупной суммой денег, с которой она «ранее не сталкивалась», при этом планируя продуманную инвестиционную стратегию.

По информации журналистов, структура выплат включает $600 млн наличными, $200 млн в акциях и дополнительные $200 млн при достижении целевых показателей продаж в течение трех лет. Также отмечается, что, несмотря на передачу прав собственности, Бибер сохранила влияние в компании. Она заняла должность креативного директора и стратегического консультанта. Модель будет курировать инновационный отдел.

Канадский певец Джастин Бибер и его жена Хейли впервые стали родителями в августе 2024 года, малыша назвали Джек Блюз Бибер. Новоявленный отец поделился радостной новостью в соцсетях и опубликовал трогательное фото с пяткой новорожденного.

Также Джастин Бибер поделился трогательным фото с пятимесячным сыном и опубликовал в соцсетях снимок, где нежно целует макушку ребенка. Поклонники обратили внимание, что певец не показывает лицо малыша.

