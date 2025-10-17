Жена Джастина Бибера пожалела о неоконченном образовании

Модель и бизнесвумен Хейли Бибер призналась, что сожалеет о своем решении бросить школу ради модельной карьеры, несмотря на достигнутый впоследствии успех. В интервью изданию The Wall Street Journal она назвала свой выбор ошибкой. Однако модель подтвердила, что такое решение привело ее на вершину модельного бизнеса.

Бибер отметила, что не рекомендовала бы никому повторять ее опыт. Она выразила гордость за свои достижения и карьерный рост, несмотря на то, что не получила полного среднего образования. При этом модель сожалеет, что не довела обучение до конца, так как была очень близка к его завершению.

Отсутствие формального образования не помешало Хейли Бибер стать одной из самых успешных молодых бизнесвумен. После запуска и последующей продажи своего косметического бренда Rhode она вошла в список долларовых миллиардеров. Несмотря на это, Хейли настойчиво советует молодежи не следовать ее примеру и обязательно получить образование.

Ранее стало известно, что модель сохранит $1 млрд от продажи косметического бренда для своего годовалого сына Джека Блюза. Ребенок появился в браке со знаменитым певцом Джастином Бибером.