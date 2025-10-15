Раскрыто, что стоит за словами нардепов о скором завершении конфликта

Украинские власти, говоря о скором завершении конфликта, пытаются успокоить население, недовольное масштабными перебоями в поставках электроэнергии, тепла и воды, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его словам, заявления нардепов Максима Бужанского и Алексея Гончаренко о том, что конец украинского кризиса уже близок, не соответствуют действительности и продиктованы внутренней политической конъюнктурой.

Почему нардепы говорят о скором завершении конфликта на Украине? Власти в этой стране всегда врут, у каждого из них свои причины. Наверное, главная — успокоить. Но сегодня народ в половине страны без света, тепла и воды, не работает канализация. Они пытаются каким-то образом успокаивать. На Украине идут постоянные выборы. А кто такой Гончаренко? Кто такой Бужанский? Кто эти люди, чтобы обладать какими-то инсайдами, — пояснил Марков.

Он отметил, что политическая система Украины уже много десятилетий находится в состоянии перманентного кризиса, который сами политики и усугубляют. По его мнению, вся власть в стране напоминает театр абсурда, где борьба за кресла ведется под лозунгами борьбы с коррупцией, но новые лица быстро перенимают порочные методы старых.

На Украине постоянно готовятся к выборам, как к какому-то театру абсурда. Я там жил 40 лет, от этого можно сойти с ума. Спокойные дни можно пересчитать по пальцам, пока одни не сносят других, причем под одними и теми же предлогами — борьба с коррупцией. Потом те, кто снес предыдущих, начинают делать все то же самое. Это сумасшедший дом, который начался не вчера и не позавчера, так продолжается уже многие десятилетия. Украина — это сплошной большой театр абсурда, который сам себя довел до состояния, в котором она находится сегодня, — резюмировал Марков.

Ранее глава украинской партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко сообщила, что урегулирование на Украине «не за горами». По ее словам, власти активно работают над разрешением кризиса. Однако она не стала уточнять, о каких именно шагах идет речь.