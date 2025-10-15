Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 15:29

Раскрыто, что стоит за словами нардепов о скором завершении конфликта

Экс-нардеп Марков: Украина успокаивает недовольный отсутствием света народ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украинские власти, говоря о скором завершении конфликта, пытаются успокоить население, недовольное масштабными перебоями в поставках электроэнергии, тепла и воды, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его словам, заявления нардепов Максима Бужанского и Алексея Гончаренко о том, что конец украинского кризиса уже близок, не соответствуют действительности и продиктованы внутренней политической конъюнктурой.

Почему нардепы говорят о скором завершении конфликта на Украине? Власти в этой стране всегда врут, у каждого из них свои причины. Наверное, главная — успокоить. Но сегодня народ в половине страны без света, тепла и воды, не работает канализация. Они пытаются каким-то образом успокаивать. На Украине идут постоянные выборы. А кто такой Гончаренко? Кто такой Бужанский? Кто эти люди, чтобы обладать какими-то инсайдами, — пояснил Марков.

Он отметил, что политическая система Украины уже много десятилетий находится в состоянии перманентного кризиса, который сами политики и усугубляют. По его мнению, вся власть в стране напоминает театр абсурда, где борьба за кресла ведется под лозунгами борьбы с коррупцией, но новые лица быстро перенимают порочные методы старых.

На Украине постоянно готовятся к выборам, как к какому-то театру абсурда. Я там жил 40 лет, от этого можно сойти с ума. Спокойные дни можно пересчитать по пальцам, пока одни не сносят других, причем под одними и теми же предлогами — борьба с коррупцией. Потом те, кто снес предыдущих, начинают делать все то же самое. Это сумасшедший дом, который начался не вчера и не позавчера, так продолжается уже многие десятилетия. Украина — это сплошной большой театр абсурда, который сам себя довел до состояния, в котором она находится сегодня, — резюмировал Марков.

Ранее глава украинской партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко сообщила, что урегулирование на Украине «не за горами». По ее словам, власти активно работают над разрешением кризиса. Однако она не стала уточнять, о каких именно шагах идет речь.

Украина
депутаты
кризисы
коррупция
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губернатор Самарской области покаялся за мат при увольнении главы района
В Москве пройдет форум «Туризм будущего»
Опубликован шорт-лист XI Всероссийской премии «За верность науке»
Стало известно, когда истекают полномочия нецензурно уволенного чиновника
В Минобороны указали на активное военное присутствие НАТО у границ России
Били электрошокером и насиловали: как солдаты ВСУ убили россиянку
Россия поможет Венгрии в реализации важного проекта
Мерзкие дожди и холод до 0 градусов? Погода в Москве в выходные: чего ждать
В Госдуме рассказали, какие льготы появятся для участников СВО и их семей
Раскрыто, что стоит за словами нардепов о скором завершении конфликта
Сийярто назвал позором ответ Еврокомиссии по нефтепроводу «Дружба»
Стало известно, как изменилась интернет-активность россиян старше 55 лет
Фестиваль искусств Ф.М. Достоевского объявил конкурсную программу
Силуанов назвал главную причину укрепления рубля
Годовалый сын Джастина Бибера стал миллиардером
Раскрыто, зачем в Одессе создают военную администрацию после гонений мэра
ВС России обзавелись новейшими снайперскими винтовками
Названо условие, при котором конфликт на Украине закончится очень быстро
Фон дер Ляйен поставила Сербии жесткий ультиматум для вступления в ЕС
Китай выступил против планов США ограничить полеты через Россию
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.