Юрист оценил идею обязательной медиации при разводе

Медиация при разводе является полезной процедурой, заявил в беседе с NEWS.ru семейный юрист Андрей Дмитриев, комментируя инициативу об обязательном привлечении медиатора к бракоразводному процессу. Однако, по мнению специалиста, посредник должен появиться в период между подачей одним из супругов иска в суд до первого судебного заседания.

Например, назначаются две обязательные встречи супругов с медиатором. Это оплачивается за государственный счет. Что бы это дало людям? Во-первых, на первой встрече медиатор мог бы рассказать, чем он может помочь, вообще чем полезна медиация, что они могут заключить соглашение между собой по всем вопросам. Это позволит избежать длительного судебного процесса, больших судебных издержек, конфликтов и так далее, — считает эксперт.

По его словам, на второй встрече супруги могут сказать медиатору, будут ли они работать дальше, и задать оставшиеся вопросы. После этого может назначаться дата судебного заседания, пояснил Дмитриев. Если же супруги хотят продолжить пользоваться услугами посредника, они могли бы делать это уже добровольно и за свой счет, резюмировал эксперт.

По его мнению, для пар, которые не растят совместных детей и не нажили имущество, обязательная медиация может быть сокращена до одного часа. Он также уверен, что единственной ситуацией, когда процедура может оказаться не нужна, — заведенное на одного из супругов уголовное дело. Юрист считает, что факт подачи заявления на супруга не должен быть препятствием для примирения.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что медиация при разводе должна стать обязательной в России. По ее словам, особенно это важно для семей с детьми.