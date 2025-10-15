Косметолог предупредила, чем грозит неправильное умывание лица

Чрезмерное очищение кожи лица чревато обезвоживанием и даже появлением морщин, заявила «Газете.Ru» косметолог Ирина Троицкая. Особенную опасность, по ее мнению, представляют агрессивные косметические средства.

Слишком частое умывание или применение продуктов с жесткими поверхностно-активными веществами (ПАВ) разрушает липидный барьер, отвечающий за защиту и удержание влаги. Это приводит к обезвоживанию, повышенной чувствительности, появлению морщин и тусклого оттенка кожи, — предупредила Троицкая.

При этом недостаточное очищение кожи приводит к накоплению себума, косметики и загрязнений, которые провоцируют окислительные процессы. Это нарушает клеточный метаболизм, замедляет регенерацию, вызывает тусклость, потерю упругости и раннее старение. Вдобавок ко всему повышается риск воспалений, заключила специалист.

