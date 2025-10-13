Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 06:00

Косметолог назвала необычную, но эффективную anti-age процедуру

Косметолог Елисавецкая: поцелуи являются мощным инструментом anti-age терапии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Регулярные страстные поцелуи являются мощным инструментом anti-age терапии, способным дополнить уходовые процедуры и фитнес, заявила NEWS.ru косметолог и остеотерапевт Людмила Елисавецкая. По ее словам, всего 10 поцелуев в день запускают комплекс процессов, оказывающих благотворное влияние на организм и внешний вид.

Ученые подтверждают: регулярные страстные поцелуи — это мощный инструмент anti-age терапии, способный дополнить косметологический уход и фитнес. Всего 10 поцелуев в день запускают комплекс процессов, благотворно влияющих на внешность и здоровье. Во время поцелуя задействуется до 34 лицевых мышц. Эта интенсивная гимнастика тонизирует кожу, улучшает упругость и поддерживает овал лица. Активное кровообращение обеспечивает приток кислорода к клеткам, выравнивая цвет кожи, и дарит здоровый румянец, — пояснила Елисавецкая.

По ее словам, несмотря на очевидную пользу, поцелуи не могут полностью заменить спорт. Косметолог уточнила, что они не обеспечивают нагрузки на крупные группы мышц и не развивают выносливость.

Поцелуи стимулируют выброс эндорфинов, нейтрализующих последствия стресса — одного из главных факторов старения. Одновременно снижается уровень кортизола, что уменьшает воспаления и отечность. Важный момент. Несмотря на пользу, поцелуи не заменяют спорт полностью. Они не обеспечивают нагрузки на крупные группы мышц. Также поцелуи не могут развивать выносливость, однако являются идеальным дополнением к здоровому образу жизни — природной гимнастикой для лица и антистресс-терапией в одном флаконе, — резюмировала Елисавецкая.

Ранее психосоматолог Екатерина Тур заявила, что объятия на регулярной основе снижают уровень стресса у человека. По ее словам, во время такого ритуала мозг человека перестраивается.

